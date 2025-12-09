„Extra teljesítmény kell a hollandok ellen” – Mocsai Lajos elárulta a győzelem receptjét

A címvédő franciák elleni hétfői záró középdöntő találkozón a 26-23-ra győztes Hollandia kapusa, Yara ten Holte 40 százalékos hatékonysággal védett. Tizennégy lövést hárított, és könnyen lehet, hogy szerda este (18.00, TV: m4Sport) Rotterdamban a közte, illetve Szemerey Zsófia közötti formakülönbség döntheti el a négy közé jutást a kézilabda-vb-n.

Szemerey Zsófi teljesítményén sok múlhat a kézilabda-vb-n a hollandok ellen (Fotó: Illyés Tibor)

Egykori 254-szeres válogatott kapusunk, Pálinger Katalin úgy véli, a 40 százalék nem különösebben kimagasló mutató, arra mások is képesek.

Ten Holtének abban volt szerencséje, hogy a franciák igen sokszor kiszorított helyzetből célozták meg a kapuját, és ezeket a próbálkozásokat könnyebben háríthatta. Szemerey Zsófi semmivel sem marad el mögötte. Persze a dánok elleni korábbi középdöntő-vereségünkben az játszott döntő szerepet, hogy riválisunk kapust cserélt

– említette Pálinger.

Mocsai Lajos, az olimpiai ezüstérmet szerzett, Eb-t nyert válogatottunk korábbi szövetségi kapitánya a két kapus közötti teljesítménykülönbséget negyedrészben tartja meghatározónak, de elmondta, szerinte mire lesz szükség a sikerhez.

A további három szegmens: az indítások pontossága, a lerohanások eredményessége és a védekezés hatékonysága. Mivel 16 500 néző, telt ház várja az Ahoy-csarnokban a mérkőző feleket, nyomasztó érzés lehet a mieinkre nézve, igaz, ezen a vb-n már láttunk kiemelkedő produkciókat Klujber Katrinéktól.

Magyar-holland: NB I-es parádé a kézilabda-vb-n

A szakember arra kíváncsi, vajon a Győr három holland légiósa, Bo van Wetering, Dione Housheeer és Kelly Duffer milyen formát árul el, de az sem mellékes, hogy a Fradiban villogó szélső, 2019 világbajnoka, Angela Malenstein a szélről mennyire lesz pontos befejező.

Ez egy bizonytalansági tényező, de amennyire ez a fél csapatra való holland lány ismeri a mieinket, ugyanúgy ők is nyitott könyvként állnak Golovin Vlagyimir szövetség kapitány és játékosai előtt

– tette hozzá Mocsai, aki szerint nem kiemelkedő, hanem extra teljesítmény kell a magyar csapattól a hazaiak legyőzéséhez.

Utoljára 2013-ban játszottunk vb-negyeddöntőt, és végül a nyolcadik helyen végeztünk.