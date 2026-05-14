Üzemanyagár: Magyar Péter első miniszterelnöki kormányülése után is hazudott

Magyar Péter az első kormányülést követő sajtótájékoztatón előremenekült és felszólította az újságírókat, hogy a 480 forintos üzemanyagárakra tett korábbi kijelentéseit ne is próbálják rajta számon kérni, mivel szerinte ma már jóval drágább az olaj hordónkénti világpiaci ára, mint akkor. A számok azonban sajnos ezúttal sem az újdonsült miniszterelnök oldalán álltak, a Ripost megírta a részleteket.

Magyar Péter hazugsággal próbált kibújni a korábbi kampányígérete alól, ám a hazug embert azonban most is hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát (Fotó: mw)

Magyar Péter 480 forintos üzemanyagárat követelt a kampányban

Úgy tűnik, hogy Magyar Péter miniszterelnökként már nem olyan harcias, mint a kampányban. Egy márciusi eleji lakossági fórumon Magyar Péter azt követelte az akkori kormánytól, hogy a sok duma helyett inkább cselekedjen. Ha kell, akkor csökkentsenek adót vagy találjanak ki valamit, de a benzinkutakon 480 forinton rögzítsék az üzemanyagárakat.

A magyar emberek ezen mondatok után tehát joggal várhatták el tőle, hogy ha hatalomra jut, akkor a követeléseit ő maga valósítja majd meg, és az első intézkedések között bevezeti a 480 forintos üzemanyagárat. A szerdai kormányülést követő sajtótájékoztatón azonban különböző kifogásokra hivatkozva világosság tette: esze ágában sincs ilyet tenni.

Mutatjuk, milyen különbséggel beszélt Magyar Péter ellenzékben és kormányon:

Nacsa Lőrinc: lássunk tisztán olajár ügyben!

A fideszes politikus, Nacsa Lőrinc levezette, hogy miben beszél mellé a miniszterelnök:

Magyar Péter gúnyosan megjegyezte, hogy ne kérjék rajta számon a 480 forintos benzinár ígéretét, hiszen most teljesen más a világpiaci helyzet és az olajár. Ezt alátámasztandó gyorsan jelennek is meg sorban a cikkek. Menjünk szépen sorban a tényekkel! Március 3-án kezdte el követelni a 480 forintos árat Magyar Péter. Akkor 81,40 dollár volt a Brent olaj ára. Március 9-én az akkori kormány bevezette a védett üzemanyagárat. Aznap Magyar Péter azt mondta, hogy: «Ez nem védett ár, hanem állami nyerészkedés» és az üzemanyagot terhelő adók csökkentésére szólította fel a kormányt. Itt már talán óvatosabb volt, nem 480 forintot mondott, hanem a kormány védett árához képest szerinte 50-100 forinttal is lehetne csökkenteni az üzemanyag literenkénti árat, de ő tudja, hogy a kormány csak nyerészkedni akar. A védett ár egyébként a benzinre 595 Ft/liter, a dízelre 615 Ft/liter. A régió legjobbja. Ezen a napon, március 9-én, a Brent olaj ára 98,96 dollár volt. Ehhez képest ma, május 13-án 105,85 dollár. 7%-kal magasabb. Erre hivatkozik a kormányfő, hogy az olaj ára óriásit emelkedett, ezért nem lehet csökkenteni a védett árat. Számoljunk! Március 9-én 333,24 forint volt egy dollár, tehát egy hordó Brent olaj 32 977 forint. Ma, május 13-án 305,9 forint egy dollár, tehát ma 32 380 forint egy hordó Brent. Lényegében ugyanannyi. Ha pedig a nekünk fontosabb uráli olajat nézzük: Március 9-én: 97,66 dollár Május 13-án: 102,7 dollár Forintban egy hordó uráli: Március 9-én: 32 544 forint Május 13-án: 31 416 forint Eddig elvárta, követelte az adó- és járulékcsökkentést, majd amikor neki lenne rá lehetősége, akkor világpiaci árakra hivatkozik. Kell még valamit mondanom, Ildikó?



