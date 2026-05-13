Szentkirályi Alexandra: Én eszerint fogom folytatni a munkát, ha leköpnek, ha lekurv@znak, akkor is

Mellbevágó dolgokat tapasztalt Szentkirályi Alexandra, akit a történtek egy hosszabb lélegzetvételű bejegyzésre késztettek a Facebook-oldalán.

„Azt állítják, végre szabadság van Magyarországon, a levegőnek is szabadság szaga van... kivéve, ha valaki kritikát mer megfogalmazni a teljhatalmú kormánypárt igen szokatlan első napjairól.” – kezdi a politikus. Majd így folytatja: „Persze egy választási vereség után szerénység, alázat és méltóság a helyes testtartás, így is igyekeztem végezni a parlamenti munka első napjait.

Ma ugyanakkor, amikor elhagytam az Országházat, ötven méter alatt kaptam egy köpést és egy öblös «kurv@» felkiáltást. Nem az első ilyen eset volt a választás óta. Az elmúlt 16 évet a közéletben töltöttem és azt bátran állíthatom, hogy ilyen nyílt, utcai verbális erőszak egyáltalán nem volt jellemző, puszta politika véleménykülönbség miatt. És szerintem ez helyes is volt. Örülhetnek azok, akik most választást nyertek, de ez a közállapot senkinek sem jó.”

A fideszes politikus hozzáteszi: „Én politikus vagyok, sok mindent tűrnünk kell, hisz az embereket szolgáljuk, de vannak alapvető emberi normák. Ez azért is fontos, mert az, hogy ma én kapom ezt, nem zárja ki, hogy holnap bárki, aki ellenszegülni mer a kormánypártnak. Magyar Péternek nem kellene elfelejtenie azt, hogy a tiszások jó részének sem fér bele, amit immáron miniszterelnökként üzen az emberek felé. Mint Sulyok Tamás köztársasági elnök nyilvános fenyegetése, a minden európai hagyománnyal szembemenő fotótusa a legfőbb közjogi méltósággal, hétköznapi, jószándékú hivatalnokok irodáinak éjszakai feldúlása és a sorozatos hergelés minden és mindenki ellen, aki nem hajol meg a hatalmuk előtt. Egyelőre minden jel arra utal, hogy sötét idők várnak hazánkra, ahol a szabadság szózata hamar önkénnyé léphet át és a kormány által ellenségnek bélyegzettek csak úgy lehetnek biztonságban, ha összefogunk és összetartunk. Magyarországnak békére és megnyugvásra van szüksége.”

Végül üzen a miniszterelnöknek: „Ha Magyar Péter ezeket a szavakat komolyan is gondolta és nemcsak a kamerának mondta, akkor arra kérem, tegyen is érte és fogadtassa el érzelmektől fűtött híveivel, hogy mindannyian magyarok vagyunk és Magyarország mindannyiunk közös otthona!”