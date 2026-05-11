RTL-esek és Partizán-közeli szereplők az új kormányban - Megszólalt Mandula Viktor és Szentkirályi Alexandra is

Mandula Viktor közösségi oldalán szólalt meg és rántotta le a leplet az új kormány összetételéről, amihez Szentkirályi Alexandra is csatlakozott.

RTL-esek és Partizán-közeli szereplők az új kormányban - Megszólalt Mandula Viktor és Szentkirályi Alexandra

Mandula Viktor: "Az egyik karlendítő RTL-esből parlamenti képviselő, a Partizán talpnyalójából kancelláriaminiszter"

Az egyik karlendítő RTL-esből parlamenti képviselő, a Partizán talpnyalójából kancelláriaminiszter, két másik RTL-es és egy ATV-s műsorvezetőből kormányszóvivő. Lassan kezdhetnek aggódni a médiatulajdonosok, hogy nem marad “független újságíró” a szerkesztőségekben, mert mindenkit leigazol a kormány.

– írta bejegyzésében Mandula Viktor.

De Szentkirályi Alexandra sem tudta szó nélkül hagyni a történteket.

Adok-kapok, csak egy kicsit másképp. A baloldali liberális média a tenyerén hordozta Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát, cserébe azonnal küldhettek is embereket a kormányzatba. Az új kormányszóvivők ugyanis nem meglepő módon, annak az RTL-es médiabirodalomnak a képviselői, amiről már a kampányban is tudtuk, hogy a Tisza médiahátországát adták. Adtak és most kapnak.

– írta bejegyzésében.