RTL-esek és Partizán-közeli szereplők az új kormányban - Megszólalt Mandula Viktor és Szentkirályi Alexandra is

Mandula Viktor szerint az új kormány összetétele új megvilágításba helyezi a „független újságírás” kérdését, miután RTL-es műsorvezetőkből parlamenti képviselők, kormányszóvivők és miniszterek lettek. De Szentkirályi Alexandra sem hagyta szó nélkül a történteket.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.11. 16:23
Módosítva: 2026.05.11. 16:37
Mandula Viktor közösségi oldalán szólalt meg és rántotta le a leplet az új kormány összetételéről, amihez Szentkirályi Alexandra is csatlakozott.

Mandula Viktor: "Az egyik karlendítő RTL-esből parlamenti képviselő, a Partizán talpnyalójából kancelláriaminiszter"

Az egyik karlendítő RTL-esből parlamenti képviselő, a Partizán talpnyalójából kancelláriaminiszter, két másik RTL-es és egy ATV-s műsorvezetőből kormányszóvivő. Lassan kezdhetnek aggódni a médiatulajdonosok, hogy nem marad “független újságíró” a szerkesztőségekben, mert mindenkit leigazol a kormány.

– írta bejegyzésében Mandula Viktor.

De Szentkirályi Alexandra sem tudta szó nélkül hagyni a történteket.

Adok-kapok, csak egy kicsit másképp. A baloldali liberális média a tenyerén hordozta Magyar Péter és a Tisza Párt kampányát, cserébe azonnal küldhettek is embereket a kormányzatba. Az új kormányszóvivők ugyanis nem meglepő módon, annak az RTL-es médiabirodalomnak a képviselői, amiről már a kampányban is tudtuk, hogy a Tisza médiahátországát adták. Adtak és most kapnak.

– írta bejegyzésében.

 

