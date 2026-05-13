Rétvári Bence: Újabb kapufát lőtt Magyar Péter

Magyar Péter kedd reggel posztolt videót arról, hogy néhány miniszterével bejárta a Belügyminisztérium épületét.

„Újabb kapufa Magyar Péternek” – így reagált Facebook-oldalán Rétvári Bence arra a videóra, amelyet a Magyar Péter a Belügyminisztérium épületében készített. A politikus szerint a Tisza Párt elnöke azt próbálta sugallni, hogy egy elzárt és titokzatos helyszínre jutott be, miközben a valóság ennek éppen az ellenkezője.

Rétvári Bence kihangsúlyozta: amióta az egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium felújított épületébe beköltözött a Belügyminisztérium, az intézmény nem bezárta, hanem megnyitotta a történelmi helyszínt az érdeklődők előtt. Mint mondta, bárki internetes regisztrációval részt vehet vezetett túrákon és megtekintheti az épület történelmi részeit.

A parlamenti képviselő szerint már közel kétezren jártak a tárca épületében szervezett látogatásokon, ahol a dualizmus kori építészet egyik kiemelkedő példáját ismerhették meg.

Rétvári Bence ugyanakkor politikai üzenetet is megfogalmazott Magyar Péter felé. Úgy fogalmazott: a Tisza Párt elnöke inkább a hergeléssel és az éjszakai videózással foglalkozik, miközben szerinte a választási ígéretek teljesítéséről kevesebb szó esik. Példaként a korábban emlegetett 480 forintos benzinárat említette.