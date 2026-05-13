RETRO RÁDIÓ

Rétvári Bence: Újabb kapufát lőtt Magyar Péter

Nem eltitkolt, hanem bárki számára látogatható a Belügyminisztérium felújított műemléki épülete a Várban.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.13. 13:29
Magyar Péter belügyminisztérium rétvári bence

Magyar Péter kedd reggel posztolt videót arról, hogy néhány miniszterével bejárta a Belügyminisztérium épületét. 

 

„Újabb kapufa Magyar Péternek” – így reagált Facebook-oldalán Rétvári Bence arra a videóra, amelyet a Magyar Péter a Belügyminisztérium épületében készített. A politikus szerint a Tisza Párt elnöke azt próbálta sugallni, hogy egy elzárt és titokzatos helyszínre jutott be, miközben a valóság ennek éppen az ellenkezője.

Rétvári Bence kihangsúlyozta: amióta az egykori Magyar Királyi Pénzügyminisztérium felújított épületébe beköltözött a Belügyminisztérium, az intézmény nem bezárta, hanem megnyitotta a történelmi helyszínt az érdeklődők előtt. Mint mondta, bárki internetes regisztrációval részt vehet vezetett túrákon és megtekintheti az épület történelmi részeit.

A parlamenti képviselő szerint már közel kétezren jártak a tárca épületében szervezett látogatásokon, ahol a dualizmus kori építészet egyik kiemelkedő példáját ismerhették meg.

Rétvári Bence ugyanakkor politikai üzenetet is megfogalmazott Magyar Péter felé. Úgy fogalmazott: a Tisza Párt elnöke inkább a hergeléssel és az éjszakai videózással foglalkozik, miközben szerinte a választási ígéretek teljesítéséről kevesebb szó esik. Példaként a korábban emlegetett 480 forintos benzinárat említette.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu