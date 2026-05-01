Kezdődik a Budapesti Tavaszi Fesztivál: ezek lesznek idén a programok

Idén 45. alakommal rendezik meg a Budapesti Tavaszi Fesztivált, ami ezúttal a Szabad Tavasz nevet viseli. Mutatjuk mettől meddig, mely helyszíneken, milyen programokon lehet részt venni Soroksártól Budafokig!

1981-ben volt az első ilyen fesztivál

A Budapesti Tavaszi Fesztivál az 1981-es alapítása óta nagy utat járt be: a rendszerváltáskori nyitástól és az első nyugati sztárok fellépésétől kezdve a digitális innovációkon át jutottunk el a mai jubileumig, ahol a programok már nemcsak a klasszikus koncerttermekben, hanem piacokon, bárokban, sőt, levéltárakban is várják az érdeklődőket.

Az idei Budapesti Tavaszi Fesztiválról

Az idei fesztivál május 2. és május 17. között zajlik majd. Több mint 150 esemény közül válogathatunk, amelyek behálózzák az egész fővárost Soroksártól Budafokig, érintve a belső kerületeket és a külső városrészeket is.

Sok helyen lesznek ingyenes programok

A Szabad Tavasz egyik legszimpatikusabb vonása, hogy rengeteg köztéri, piaci és alternatív helyszínen zajló eseményt kínál a kultúra iránt érdeklődőknek, amik közül több ingyenesen vagy jelképes összegért lesz látogatható. Lesznek többek között helytörténeti és városi séták a Svábhegyi Tündérkertben, Soroksáron és Budapest Főváros Levéltárában is.

Milyen főbb események lesznek idén?

Program Dátum Helyszín Program jellege JazzPiac Május 2. Fény Utcai Piac Zenei program Hipnorajz élő modellel Május 3. Viadukt Bár Különleges vizuális show Trójában nem lesz háború Május 4, 5, 7, 8. Örkény Színház Több alkalommal megtekinthető Óbuda Napja '26 Május 9. Óbuda, Fő tér Koncertek ABBA playlist utcaparty Május 8. MomKult Retro hangulatú esemény Bélaműhely - Táncoljunk! Május 9. Marczibányi tér Családi és gyerekprogram XXXV. Floralia Május 9–10. Aquincumi Múzeum Római kori időutazás Válts nézőpontot! Május 11. Széll Kálmán tér Metróállomáson rendezett esemény Jazzelünk a betonon Május 16. Viadukt Bár Jam session Mesefesztivál Május 17. Klauzál Ház Családi program KI(sz)ÁLLÍTÁS Folyamatos Városszerte (pl. 2B Galéria, Szépművészeti előtt) Rendhagyó utcai sorozat

Egyéb hasznos tudnivalók a fesztiválról

A fesztivál helyszínei rendkívül változatosak: a Jurányi Ház, a Gólem Színház, a Viadukt Bár, vagy éppen a Lóvasút mind-mind fontos bázis. A programok egy része regisztrációhoz kötött, vagy jegyvásárlás ellenében látogatható (mint például az Örkény Színház vagy a Radnóti Miklós Színház előadásai), de a köztéri kiállítások és a piaci koncertek ingyenesen élvezhetők mindenki számára.