Kezdődik a Budapesti Tavaszi Fesztivál: ezek lesznek idén a programok

Szabad Tavasz címmel május másodikán veszi kezdetét a jubileumi fesztivál a fővárosban. Az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál az összefogás és a sokszínűség jegyében várja a látogatókat, immár 45. alkalommal.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.01. 14:15
Idén 45. alakommal rendezik meg a Budapesti Tavaszi Fesztivált, ami ezúttal a Szabad Tavasz nevet viseli. Mutatjuk mettől meddig, mely helyszíneken, milyen programokon lehet részt venni Soroksártól Budafokig!

Május 2-án kezdődik az idei Budapesti Tavaszi Fesztivál (Fotó: Budapest Városháza /Facebook)

1981-ben volt az első ilyen fesztivál

A Budapesti Tavaszi Fesztivál az 1981-es alapítása óta nagy utat járt be: a rendszerváltáskori nyitástól és az első nyugati sztárok fellépésétől kezdve a digitális innovációkon át jutottunk el a mai jubileumig, ahol a programok már nemcsak a klasszikus koncerttermekben, hanem piacokon, bárokban, sőt, levéltárakban is várják az érdeklődőket.

Az idei Budapesti Tavaszi Fesztiválról

Az idei fesztivál május 2. és május 17. között zajlik majd. Több mint 150 esemény közül válogathatunk, amelyek behálózzák az egész fővárost Soroksártól Budafokig, érintve a belső kerületeket és a külső városrészeket is.

Sok helyen lesznek ingyenes programok

A Szabad Tavasz egyik legszimpatikusabb vonása, hogy rengeteg köztéri, piaci és alternatív helyszínen zajló eseményt kínál a kultúra iránt érdeklődőknek, amik közül több ingyenesen vagy jelképes összegért lesz látogatható. Lesznek többek között helytörténeti és városi séták a Svábhegyi Tündérkertben, Soroksáron és Budapest Főváros Levéltárában is.

Milyen főbb események lesznek idén?

Program

Dátum

Helyszín

Program jellege

JazzPiacMájus 2.Fény Utcai PiacZenei program
Hipnorajz élő modellelMájus 3.Viadukt BárKülönleges vizuális show
Trójában nem lesz háborúMájus 4, 5, 7, 8.Örkény SzínházTöbb alkalommal megtekinthető
Óbuda Napja '26Május 9.Óbuda, Fő térKoncertek
ABBA playlist utcapartyMájus 8.MomKultRetro hangulatú esemény
Bélaműhely - Táncoljunk!Május 9.Marczibányi térCsaládi és gyerekprogram
XXXV. FloraliaMájus 9–10.Aquincumi MúzeumRómai kori időutazás
Válts nézőpontot!Május 11.Széll Kálmán térMetróállomáson rendezett esemény
Jazzelünk a betononMájus 16.Viadukt BárJam session
MesefesztiválMájus 17.Klauzál HázCsaládi program
KI(sz)ÁLLÍTÁSFolyamatosVárosszerte (pl. 2B Galéria, Szépművészeti előtt)Rendhagyó utcai sorozat

Egyéb hasznos tudnivalók a fesztiválról

A fesztivál helyszínei rendkívül változatosak: a Jurányi Ház, a Gólem Színház, a Viadukt Bár, vagy éppen a Lóvasút mind-mind fontos bázis. A programok egy része regisztrációhoz kötött, vagy jegyvásárlás ellenében látogatható (mint például az Örkény Színház vagy a Radnóti Miklós Színház előadásai), de a köztéri kiállítások és a piaci koncertek ingyenesen élvezhetők mindenki számára. A részletes programlista itt található.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
