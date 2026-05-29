RETRO RÁDIÓ

Ezt nem a józan ész találta ki: így zajlott a híres angol sajtgurítás

Van, ahol futóversenyt rendeznek, Angliában viszont sajtot gurítanak le egy domboldalon, amit emberek tucatjai próbálnak utolérni. Ez a hagyományos nyugat-angliai sajtgurítás. A végeredmény látványos, veszélyes és nagyon brit.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.29. 10:00
Anglia verseny őrült

Van sport, amelyhez edzőcipő kell, van, amelyhez sisak, és van a Cooper’s Hill-i sajtgurítás, ahol elsősorban józan ítélőképességre lenne szükség – csak azt a rajtnál állók többnyire otthon hagyják. A gloucestershire-i Brockworth mellett minden évben nekieresztenek egy nagyjából 3,63 kilogrammos Double Gloucester sajtot a domboldalnak, majd a versenyzők utána vetik magukat. Elméletben futnak, a gyakorlatban pattognak, bukfenceznek, csúsznak, és olykor úgy érkeznek célba, mint egy rosszul becsomagolt szendvics.

Versenyzők guruló sajtot üldöznek a Cooper’s Hill-i sajtgurításon Angliában.
A Cooper’s Hill-i sajtgurításon a versenyzők egy meredek domboldalon rohannak a guruló Double Gloucester sajt után
Fotó: AFP / AFP

A hagyomány írásos nyomai csaknem kétszáz évre nyúlnak vissza, de sokan még régebbi, helyi ünnepi vagy termékenységi szokást sejtenek mögötte. A pálya körülbelül 180 méter hosszú, a lejtése brutális: a beszámolók szerint 1:2 arányú, vagyis

„a domboldal helyenként 50 százalékos lejtésű: aki elindul lefelé, azt hamarabb viszi a gravitáció, mint a saját lába”.

A talaj pedig egyenetlen, vagyis itt a bokaficam nem baleset, inkább programlehetőség. 

A verseny veszélyességét nem a legenda táplálja: 2023-ban a női győztes például eszméletét vesztve ért célba, 1993-ban pedig 16 sérültről írtak. Hitelesen dokumentált halálos áldozatról ugyanakkor nincs megbízható adat, ami kisebb csoda, tekintve, hogy a főszereplő egy sajt, a rendező pedig a gravitáció. A versenyről évről-évre beszámol a világsajtó. Az idei győztes a német youtuber, Tom Kopke lett.

A világ legőrültebb versenyéről készül galériát a képre kattintva tudod megnézni!

Ahol a sajt gyorsabb, mint az ember: ilyen a Cooper’s Hill-i sajtgu...

fotótegnap, 11:25Fotók: AFP

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu