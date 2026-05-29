Ezt nem a józan ész találta ki: így zajlott a híres angol sajtgurítás

Van sport, amelyhez edzőcipő kell, van, amelyhez sisak, és van a Cooper’s Hill-i sajtgurítás, ahol elsősorban józan ítélőképességre lenne szükség – csak azt a rajtnál állók többnyire otthon hagyják. A gloucestershire-i Brockworth mellett minden évben nekieresztenek egy nagyjából 3,63 kilogrammos Double Gloucester sajtot a domboldalnak, majd a versenyzők utána vetik magukat. Elméletben futnak, a gyakorlatban pattognak, bukfenceznek, csúsznak, és olykor úgy érkeznek célba, mint egy rosszul becsomagolt szendvics.

A hagyomány írásos nyomai csaknem kétszáz évre nyúlnak vissza, de sokan még régebbi, helyi ünnepi vagy termékenységi szokást sejtenek mögötte. A pálya körülbelül 180 méter hosszú, a lejtése brutális: a beszámolók szerint 1:2 arányú, vagyis

„a domboldal helyenként 50 százalékos lejtésű: aki elindul lefelé, azt hamarabb viszi a gravitáció, mint a saját lába”.

A talaj pedig egyenetlen, vagyis itt a bokaficam nem baleset, inkább programlehetőség.

A verseny veszélyességét nem a legenda táplálja: 2023-ban a női győztes például eszméletét vesztve ért célba, 1993-ban pedig 16 sérültről írtak. Hitelesen dokumentált halálos áldozatról ugyanakkor nincs megbízható adat, ami kisebb csoda, tekintve, hogy a főszereplő egy sajt, a rendező pedig a gravitáció. A versenyről évről-évre beszámol a világsajtó. Az idei győztes a német youtuber, Tom Kopke lett.

