Francia sajtboltot nyitott itthon a magyar apuka, ezrek járnak a csodájára

„Tudok burgundi marharagut készíteni”

25 év után hagyta el a közgazdász pályát, mert már nem okozott neki örömet. Miután felmondott, gondolkodni kezdett, mihez is fogjon. A felesége és három lánya szerint is egyértelmű volt, hogy valami olyan dologba kezdjen, ami francia vonatkozású.

– A gasztronómia mindig is érdekelt – árulja el. Jó pár évvel ezelőtt elvégeztem egy gyorstalpalót a híres séf, Paul Bocuse gasztronómiai iskolájában. Az ő alapreceptjeit tanultuk meg. Nagyon vicces volt, hogy az első, pont egy halas étel volt. Viszont én nem hogy a halakat, de még az akváriumokat se szeretem. A mellettem álló srácot kértem meg, hogy fogja meg, míg kettévágom, mert hozzá se mertem érni. A nem hétköznapi ételeket általában én készítem el otthon. Lehet, hogy egy krumplifőzeléknek nem tudom, hogy kell nekifogni, de a boeuf bourguignon-t, vagyis a burgundi marharagut simán megcsinálom. Hiába élünk itthon már régóta, a Franciaország iránti vonzódásom nem múlt el. Sokszor hallottam másoktól, hogy bunkók a franciák. Én soha nem találkoztam ilyennel, nekem csak pozitív élményeim vannak. Életvidámak, szeretik azt a környezetet, amiben élnek, hiszen van mindenük, vannak hegyeik, tengerpartjuk, sőt óceánpartjuk. Bármerre mész, mindenhol tömény történelmet találsz. Gyerekként és felnőttként is nagyon gyorsan be tudtam közéjük illeszkedni, ami nyilván a nyelvtudásnak is betudható. A kollégák, két hét után elhívtak focizni hétvégére, sőt bérletet kaptunk a Paris Saint-Germain meccsekre. Bejártuk Európát, voltunk tengerentúlon is, de ha tehetem, nyaralni is Franciaországba megyek. Egyszerűen nem tudok jobb helyet.

„Beszélgetek a vásárlókkal”

Ervin fél éves előkészület után nyitotta meg a boltját két és fél évvel ezelőtt. Hitelességét a vásárlók is érzik, amit többek között az is bizonyít, hogy a legtöbben, minden héten betérnek hozzá.

– A sajtok mellett vannak például francia boraink, raclette szendvics, diós és roquefortos szalámi, vaj, tejföl – magyarázza. Kialakult egy törzsvevő gárdám, akik hetente betévednek. Van, aki korábbi francia sajt élmény miatt jár, és van, akivel én szerettettem meg őket. Rendszeres vásárlóm egy fiatal srác, a körülbelül három éves kislányával, aki imádja a kecskesajtot. Elmesélte az apuka, hogy a kislánya eddig nem volt jó evő, de ezt a sajtot annyira szereti, hogy már volt olyan, hogy egyik este azt kérte, jöjjenek el hozzám a boltba. Ide nem szoktak csak úgy bejönni és kiszaladni. Nem az van, hogy valaki kér tíz deka trappistát, elcsomagolom, és viszontlátásra. A vevők 90 százaléka azért szeret ide jönni a sajtok mellett, mert beszélgetünk. Van, aki elmeséli, hogy hol volt nyaralni, van, aki elmondja, hogy mi történt vele előző nap a közértben. Másokkal a tőzsdéről, vagy akár a kutyákról beszélgetünk. Ha valaki kéri, akár sajtkóstolót is tartok neki, ráadásul már minden sajtról hosszasan tudok mesélni. Időnként felmerül az ötlet, hogy nyissunk-e valahol még egy üzletet, no de ki beszélgetne ott a vásárlókkal?! Azt gondolom, hogy e nélkül nem működne. Nem mondom, hogy szellemileg megerőltető munka az előzőhez képest, de sok pozitív visszajelzést kapok, amiért megéri bejönni nap, mint nap. Ennek ellenére, nem lepődnék meg, ha egyszer újra Franciaországban kötnék ki…