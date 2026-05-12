Brutális gyilkosság a Bem rakparton: megfojtották a kor legismertebb prostituáltját, Elzát
Szörnyű gyilkosság rázta meg 1914 januárjában Budapestet, miután két fuvaros egy utazókosárba rejtett félmeztelen női holttestet talált a Duna-partján. Hamar kiderült, hogy az áldozat a híres prostituált, Mágnás Elza, akit - mielőtt vízbe dobták volna - megfojtottak. Sokkoló, de a fiatal nő ismerte a gyilkosát.
Sokkot kapott az a két fuvaros, akik megtaláltak, majd kinyitottak egy utazókosarat a Duna-parton, mert amikor belenéztek, egy félmeztelen női holttest feküdt benne. Az 1914 januárjában történt tragédia az egész várost megrázta, ugyanis kiderült, hogy az áldozat nem más, mint a kor híres prostituáltja, a 33 éves Mágnás Elza.
Mágnás Elza ismerte a gyilkosát
A megtalált holttest híre szélsebesen terjedt, ami után hatalmas tömeg gyűlt össze a Duna-parton, ahol megtalálták a lányt. A rendőrség azonban mindenkit elzavart, ami később nagy problémát okozott, ugyanis valaki felismerhette volna a holttestben Elzát. Akkoriban ő hírességnek számított. A hatóságok azonban először nem tudták azonosítani, kénytelenek voltak a sajtóhoz fordulni segítségért. A címlapokon hozták az áldozat fotóját, hogy kiderüljön, kit találhattak meg. Hamar ki is derült, onnantól pedig szinte percek alatt megtalálták a két gyilkost.
Elzáról, vagyis korábbi nevén Turcsányi Emíliáról sokan tudták, hogy a Bem rakparton él egy luxuslakásban, pár sarokra a Margit hídtól. A híres prostituáltként élő és dolgozó nő Max Schmidt híres bécsi bútorgyáros szeretője volt, a férfi egyik társasházának második emeleti lakásában lakott. Itt ölték meg.
Elzát a saját cselédlánya, Kóbori Rózsi és annak szeretője, Nick Gusztáv péksegéd ölte meg. Január 9-én este, amikor a nő már lefekvéshez készülődött, a férfi rátámadt és megfojtotta egy törölközővel. Ezután kirabolták és a testét az utazókosárba rejtették, amit a Dunába dobtak. A holttest azonosítása után szinte azonnal megtalálták a gyilkos párost, ugyanis azok nem rejtették el a bizonyítékokat.
Hosszú tárgyalás után halálbüntetést szabtak ki rájuk, azonban az ítéletet Ferenc József császár később életfogytiglani börtönbüntetésre változtatta. Kóbori Rózsi a ’20-as években halt meg a márianosztrai börtönben, de Nick Gusztáv jó magaviselettel 1929-ben kiszabadult. Állítólag a ’70-es évekig élt, rovott múltja miatt alig kapott állást, nagy szakálla miatt néha beöltözött Mikulásnak. Végül nyomorban halt meg.
Mosogatólányból luxusprosti
Turcsányi Emília 1880. július 17-én született Hontbesenyő községben. Családjának Léva környékén több malma is volt, ám amikor a lány 10 éves lett édesapja elhunyt, így elszegényedtek, mert nem tudták tovább vinni a vállalkozást. Elzát tizenöt évesen Budapestre küldték, hogy ott szolgálólány legyen. Cselédlányból, szórakozóhelyek mosogatólányává vált. Miközben mosogatott, énekelgetett is, majd a bárok rangos férfijai társalkodónője lett.
Asztaltársaságot biztosított az odajáró gazdag uraknak. Itt már Elzaként ismerhették őt meg. Idővel egyre elegánsabb helyeken kapott állást, így kezdett el dolgozni végül a korszak egyik legelitebb szórakozóhelyén, az Orfeumban, ahol „büfédáma” lett. A gazdag férfiaknak segített ételt-italt választani, beszélgetett és mulatott velük. Ha pedig megfizették, akkor egyesek haza is vihették őt.
Itt ismerkedett meg nagy szerelmével, Schmidt Miksával, az ismert bécsi-budapesti bútorgyárossal. A férfi húsz évvel volt idősebb Elzánál, amikor a lány hivatalosan is a szeretőjévé vált a mágnásnak. Ekkor ragadt rá a „Mágnás Elza” név. A lányt a gyilkosság után Budán temették el 1914. január 15-én. Több ezren kísérték az utolsó útjára. Miksa kápolnát rendezett be az emlékére a Kiscelli kastélyban. A mágnás a kastélyból rálátott szerelme nyughelyére.
