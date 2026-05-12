Brutális gyilkosság a Bem rakparton: megfojtották a kor legismertebb prostituáltját, Elzát

Sokkot kapott az a két fuvaros, akik megtaláltak, majd kinyitottak egy utazókosarat a Duna-parton, mert amikor belenéztek, egy félmeztelen női holttest feküdt benne. Az 1914 januárjában történt tragédia az egész várost megrázta, ugyanis kiderült, hogy az áldozat nem más, mint a kor híres prostituáltja, a 33 éves Mágnás Elza.

Mágnás Elza holtteste egy utazókosárból került elő Fotó: Wikipedia

Mágnás Elza ismerte a gyilkosát

A megtalált holttest híre szélsebesen terjedt, ami után hatalmas tömeg gyűlt össze a Duna-parton, ahol megtalálták a lányt. A rendőrség azonban mindenkit elzavart, ami később nagy problémát okozott, ugyanis valaki felismerhette volna a holttestben Elzát. Akkoriban ő hírességnek számított. A hatóságok azonban először nem tudták azonosítani, kénytelenek voltak a sajtóhoz fordulni segítségért. A címlapokon hozták az áldozat fotóját, hogy kiderüljön, kit találhattak meg. Hamar ki is derült, onnantól pedig szinte percek alatt megtalálták a két gyilkost.

Elzáról, vagyis korábbi nevén Turcsányi Emíliáról sokan tudták, hogy a Bem rakparton él egy luxuslakásban, pár sarokra a Margit hídtól. A híres prostituáltként élő és dolgozó nő Max Schmidt híres bécsi bútorgyáros szeretője volt, a férfi egyik társasházának második emeleti lakásában lakott. Itt ölték meg.

A külföldi lapok is írtak a sokkoló gyilkosságról Fotó: Wikipedia

Elzát a saját cselédlánya, Kóbori Rózsi és annak szeretője, Nick Gusztáv péksegéd ölte meg. Január 9-én este, amikor a nő már lefekvéshez készülődött, a férfi rátámadt és megfojtotta egy törölközővel. Ezután kirabolták és a testét az utazókosárba rejtették, amit a Dunába dobtak. A holttest azonosítása után szinte azonnal megtalálták a gyilkos párost, ugyanis azok nem rejtették el a bizonyítékokat.

Hosszú tárgyalás után halálbüntetést szabtak ki rájuk, azonban az ítéletet Ferenc József császár később életfogytiglani börtönbüntetésre változtatta. Kóbori Rózsi a ’20-as években halt meg a márianosztrai börtönben, de Nick Gusztáv jó magaviselettel 1929-ben kiszabadult. Állítólag a ’70-es évekig élt, rovott múltja miatt alig kapott állást, nagy szakálla miatt néha beöltözött Mikulásnak. Végül nyomorban halt meg.