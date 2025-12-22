Felfoghatatlan tragédia történt egy népszerű amerikai üzletlánc, a Dollar Tree egyik boltjában, Miamiban, ahol holtan találtak egy kétgyermekes édesanyát a fagyasztóban. A 32 éves Helen Massiell Garay Sanchez a helyi rendőrség elmondása szerint december 13-án nem sokkal zárás előtt lépett be az üzletbe, de nem vásárolt semmit. Feltételezések szerint Sanchez egy, a csak alkalmazottak számára fenntartott területre tévedt, majd bement a fagyasztóba, ahol a női holttestet másnap reggel egy alkalmazott találta meg.

Női holttestet találtak a népszerű üzletlánc fagyasztójában (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Így reagált a bolt, miután női holttest került elő a fagyasztójukból

Tudunk erről a tragikus esetről. Gondolataink az elhunyt családjával és szeretteivel vannak. Jelenleg teljes mértékben együttműködünk a hatóságokkal

– közölte a Dollar Tree szóvivője azok után, hogy a rendőrség kijelentette, egyelőre nem merült fel az idegenkezűség gyanúja, ugyanakkor a vizsgálat még tart.

Sanchez unokatestvére, Daniela Cortez a tragikus haláleset után így nyilatkozott:

Az a helyzet, hogy a családnak rengeteg kérdése van. Mi sem tudjuk, hogy történhetett ez. És nem kapunk válaszokat

A gyászoló rokon elmondta, az altatóorvosként dolgozó kétgyermekes anya a családját látogatta meg Miamiba. Rokonai pedig most azon vannak, hogy a holttestét visszaszállíttassák a hazájába, Nicaraguába, hogy ott tarthassák meg a temetését – írja az UNILAD.