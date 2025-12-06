„Ezt csak ő tudja” - Argentína retteg, hogy Messi kihagyja a vb-t
Kérdéses, hogy az argentin futballválogatottban szerepel-e a vb-n a dél-amerikai ász. Lionel Messi még nem erősítette meg részvételét.
Lionel Messi játszik az argentinok idegeivel, a világbajnok labdarúgó még mindig nem mondta ki konkrétan, ott lesz-e a jövő évi vb-n. A nyolcszoros aranylabdás sztár - a portugál Cristiano Ronaldóhoz hasonlóan - a hatodik világbajnokságán játszhatna. Csakhogy Lionel Scaloni szövetségi kapitány még nem lát tisztán egyik legjobbja ügyében.
Scaloni is várja az ítéletet.
Erről ő maga dönt, csak ő tudja, mi lesz. Bármi is lesz, támogatjuk őt. A vb-ről Messi azt mondta nekem: van még idő ennek megfontolására
- nyilatkozta a szövetségi kapitány.
Lionel Messi ezért lehet ott a vb-n
Lionel Messi korábban az argentin közönségtől elköszönt, úgy tűnt, hazai pályán már nem fog meccseket játszani a válogatottban. A csatár részvételében ugyanakkor bizakodhatunk a vb-n, mivel az Inter Miami játékosaként nem feltétlen fogja megtenni a szervezőkkel, hogy pont az amerikai labdarúgó-világbajnokságot hagyja ki.
