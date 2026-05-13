Edzés közben adta fel a teste: sokkoló diagnózist kapott a nő
Először furcsa tünetet tapasztalt. A diagnózis később megérkezett, amely fenekestül felforgatta az életét.
Egy nő őszintén mesélt arról a pillanatról, amikor lesújtó diagnózist kapott, miután edzőtermi edzése során teste feladta a szolgálatot.
Rémisztő diagnózis sújtott le rá!
Kristie R-Mitchell 39 éves volt, mikor rosszul érezte magát, rendkívül fáradt volt, így orvoshoz fordult. A most 51 éves nő alig tudott felkelni az ágyból, folyton aludt, egész testében szétterjedt fájdalmat érzett.
Krónikus fáradtság szindrómát, myalgiás encephalomyelitis-t (ME) diagnosztizáltak nála. A hosszú távú állapot a test különböző részeit érintheti, a leggyakoribb a rendkívüli fáradtság.
„Elmentem az orvoshoz, mert annyira rosszul éreztem magam. Nagyon fáradt voltam, és bármit is csináltam, semmi sem változott. Az edzőteremben ültem, és felülést próbáltam csinálni – ez volt a legkevésbé kedvelt gyakorlatom, és egyszerűen nem tudtam csinálni. Súlyokkal kezdtem keresztben – ami normális volt –, de abba kellett hagynom a használatukat” - idézi az edinburghi nő szavait a Daily Record.
Öt-hat hónap is eltelt, de még mindig nem tudta mi baja lehet, majd megkapta a diagnózist. Kristin elmondása szerint ismer olyan embereket, aki ugyanezzel a betegséggel küzdenek, de nem ismert fel a tüneteket. Fáradtsága mellett fájt a gyomra és a feje is.
A Krónikus Fáradtság Szindróma Világnapján a nő úgy véli tudatosítani kellene az emberekben, milyen tünetekkel jár a betegség, hogy tudatosítsák őket. Kristie állapota miatt kénytelen volt felhagyni az edzőtermi edzésével.
Egész időszak alatt teljes munkaidőben dolgoztam, 9-5 órát. Nem tudom, hogyan csináltam. Azt hiszem, tudtam, hogy fizetnem kell a számlákat, és nem volt más választásom. Nagyon nehéz volt. A munkám hihetetlenül rugalmas volt velem, mert egyértelműen látták, hogy valami nincs rendben.
Nagyon sokáig tartott, mire változásokat vezetett be az életébe és hozzászokott a másfajta rutinjaihoz, amelyet állapota megkövetelt. A nő most azt állítja, habár mások látják rajta, hogy nincsen minden rendben vele, de nem tudják megmondani mi az, mivel nem ismerik a pontos diagnózist.
