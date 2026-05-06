Ma van az antidiéta nemzetközi napja – mutatjuk, mit is jelent ez

A hivatalos nevén International No Diet Day minden évben május 6-án van. A kezdeményezés Mary Evans Young angol feminista nevéhez köthető, aki évekig testkép-problémákkal, anorexiával küzdött. 1992-ben úgy döntött, hogy elege van mindenféle módszerből, és pár tucat nővel együtt a Hyde Parkban pikniket rendezett, amelyen a résztvevők „Hagyd abba a diétát!” feliratú matricákat viseltek. Később a sokféleség, a különböző típusú emberi testek május 6-ai ünneplése számos országban elterjedt, illetve nemzeti egészségügyi intézmények, szervezetek is támogatják a célkitűzéseket, többek között az étellel való egészséges kapcsolat kialakítását, a diétákhoz való kritikus hozzáállást. Ezen a napon a résztvevők sok helyen világoskék szalagot viselnek.

Május 6. a Magyar Sport Napja is

1875-ben ezen a napon rendezte a Magyar Athletikai Club a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. Ennek emlékére a kormány 2000. május 2-án hozott határozata alapján május 6-án tartjuk a Magyar Sport Napját. Ezen a napon jellemzően számos sportolási lehetőséget, egyesületet, klubot ismerhetnek meg az érdeklődők.

Ezen a napon született a pszichoanalízis atyja is

Sigmund Freud osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atyja 1856-ban május 6-án látta meg a napvilágot Freibergben (ma Pøíbor). A pszichoanalízis egyébként nem más, mint az elfojtás révén tudattalanná váló emlékek és motivációk, gondolatok és emlékek felszínre hozására irányuló módszere.

A világ első bélyegét is ezen a napon adták ki

A világ első bélyegét Nagy-Britanniában adták ki, méghozzá 1840. május 6-án. A bélyegen Viktória királynő portréját ábrázoló fekete egypennys és kétpennyst volt látható. Eddig a napig a postaköltségeket a levél átvevője fizette, az értékbélyeg felragasztásával. Frederick Heath állította elő a bélyegeket mélynyomású metszetben és Benjamin Cheverton javasolta, hogy Viktória királynő képével lássák el a bélyegeket, mivel egy portré meghamisítását könnyebb felismerni.

89 éve történt a Hindenburg-katasztrófa

35 ember halálát okozva, tisztázatlan körülmények között kigyulladt és megsemmisült a Hindenburg léghajó 1937. május 6-án. Az LZ 129 Hindenburg egy német Zeppelin-léghajó volt. Testvérhajójával, a Graf Zeppelin II-vel együtt a legnagyobb, ember alkotta szerkezet volt, amely a levegőbe emelkedett. Interkontinentális, a Harmadik Birodalom és az Amerikai Egyesült Államok közötti utakra tervezték. Nevét Paul von Hindenburg német tábornok, köztársasági elnök után kapta. A katasztrófa véget vetett a nagyméretű léghajók korának.