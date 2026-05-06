Ma van az antidiéta nemzetközi napja – mutatjuk, mit is jelent ez
A mai napon az étellel való egészséges kapcsolat kialakítására és a diétákhoz való kritikus hozzáállásra hívják fel több helyen is a figyelmet. Ezt érdemes tudni az antidiéta napjáról!
A hivatalos nevén International No Diet Day minden évben május 6-án van. A kezdeményezés Mary Evans Young angol feminista nevéhez köthető, aki évekig testkép-problémákkal, anorexiával küzdött. 1992-ben úgy döntött, hogy elege van mindenféle módszerből, és pár tucat nővel együtt a Hyde Parkban pikniket rendezett, amelyen a résztvevők „Hagyd abba a diétát!” feliratú matricákat viseltek. Később a sokféleség, a különböző típusú emberi testek május 6-ai ünneplése számos országban elterjedt, illetve nemzeti egészségügyi intézmények, szervezetek is támogatják a célkitűzéseket, többek között az étellel való egészséges kapcsolat kialakítását, a diétákhoz való kritikus hozzáállást. Ezen a napon a résztvevők sok helyen világoskék szalagot viselnek.
Május 6. a Magyar Sport Napja is
1875-ben ezen a napon rendezte a Magyar Athletikai Club a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. Ennek emlékére a kormány 2000. május 2-án hozott határozata alapján május 6-án tartjuk a Magyar Sport Napját. Ezen a napon jellemzően számos sportolási lehetőséget, egyesületet, klubot ismerhetnek meg az érdeklődők.
Ezen a napon született a pszichoanalízis atyja is
Sigmund Freud osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atyja 1856-ban május 6-án látta meg a napvilágot Freibergben (ma Pøíbor). A pszichoanalízis egyébként nem más, mint az elfojtás révén tudattalanná váló emlékek és motivációk, gondolatok és emlékek felszínre hozására irányuló módszere.
A világ első bélyegét is ezen a napon adták ki
A világ első bélyegét Nagy-Britanniában adták ki, méghozzá 1840. május 6-án. A bélyegen Viktória királynő portréját ábrázoló fekete egypennys és kétpennyst volt látható. Eddig a napig a postaköltségeket a levél átvevője fizette, az értékbélyeg felragasztásával. Frederick Heath állította elő a bélyegeket mélynyomású metszetben és Benjamin Cheverton javasolta, hogy Viktória királynő képével lássák el a bélyegeket, mivel egy portré meghamisítását könnyebb felismerni.
89 éve történt a Hindenburg-katasztrófa
35 ember halálát okozva, tisztázatlan körülmények között kigyulladt és megsemmisült a Hindenburg léghajó 1937. május 6-án. Az LZ 129 Hindenburg egy német Zeppelin-léghajó volt. Testvérhajójával, a Graf Zeppelin II-vel együtt a legnagyobb, ember alkotta szerkezet volt, amely a levegőbe emelkedett. Interkontinentális, a Harmadik Birodalom és az Amerikai Egyesült Államok közötti utakra tervezték. Nevét Paul von Hindenburg német tábornok, köztársasági elnök után kapta. A katasztrófa véget vetett a nagyméretű léghajók korának.
A helikopter magyar feltalálója 63 éve hunyt el
Kármán Tódor amerikai gépészmérnök, a szuperszónikus repülés atyja, a PKZ helikopter feltalálója 1963. május 6-án hunyt el. Tódor munkatársaival, Petróczy Istvánnal és Zurovetz Vilmossal közösen dolgozott a megfigyelésre alkalmas, egy helyben lebegő helikopter kifejlesztésén, ezért az, a három feltaláló vezetéknevének kezdőbetűje alapján PKZ-helikopter néven vált ismertté. Tevékenységét életében is több kitüntetéssel jutalmazták, halála után a Holdon és a Marson krátert neveztek el róla.
Négy helyszínen lesz véradás ma Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 08:00-16:00 óra között pedig az Evosoftnál (1117. Budapest, Infopark Magyar Tudósok Körútja 11.)
Ma is nyárias időnk lesz
A koponyeg.hu szerint szerdán napközben 25 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. A napsütést felhők sem árnyékolják majd be, és a szél is épp csak lengedezni fog. Csapadék nem várható, éjszaka pedig 12 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk majd.
Jön a Múzeum+ a Magyar Nemzeti Galériában
A Magyar Nemzeti Galéria egyik legnépszerűbb esti programsorozata, a Múzeum+ május 6-án a frissen megnyílt Dolce vita című kiállítás köré szerveződik. Az est Itália és a magyar művészet évszázados kapcsolatát járja körül: a 19. századi Grand Tour világától a modern strandkultúráig és az olasz életérzés kortárs lenyomataiig vezetve a látogatókat. A programot kerekasztal-beszélgetés, kreatív workshop, valamint gitár- és jazz-zongorajáték teszi még hangulatosabbá. További részletek az eseményről itt olvashatók.
Kezdődik a 28. Budaörs Fesztivál
A fesztivál Budaörs egyik legrangosabb és legnépszerűbb kulturális eseménye, amely több mint két évtizedes múltra tekint vissza. Az idei programkínálat rendkívül változatos lesz: a jazztől az alternatív rockon és az indie folkon át egészen a népzenéig számos zenei műfaj helyet kap benne. Emellett színházi nyílt próbák, képzőművészeti kiállítások és gyerekprogramok is várják az érdeklődőket, egészen május 10-ig.
