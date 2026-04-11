Washington: Brüsszel beleavatkozik a magyarországi választásokba

Az Amerikai Egyesült Államok több kongresszusi tagja is azzal vádolja az Európai Bizottságot, hogy beavatkoznak a magyarországi országgyűlési választásokba. Ennek kapcsán egy kemény hangvételű üzenetet küldtek Washingtonból Ursula von der Leyennek, a Bizottság elnökének, amiben felszólítják, hogy adjon magyarázatot miért finanszíroz az EU kormánykritikus médiaszervezeteket és civil csoportokat, miért gyakorol szabályozási nyomást az online platformokra, és miért folytat jogállamisági eljárásokat Magyarország ellen.

Brüsszel számára az a legfontosabb, hogy Magyarországon is ukránbarát kormány legyen hatalmon, azért mindent hajlandók megtenni a Tisza Párt sikeréért Fotó: AFP / AFP

A levelet küldő amerikai politikusok szerint a fent említett brüsszeli tevékenységek együttesen azt a benyomást kelti, hogy Brüsszel nyíltan befolyásolni kívánja az április 12-i választás eredményét.

A levelet Dömötör Csaba fideszes politikus osztotta meg a Facebookon. A képviselő erősnek nevezte, hogy a republikánusok a levélben azt írták, „a bizottság beavatkozásai súlyosan aláássák az uniós intézmények függetlenségébe vetett hitet, valamint a választási eljárásokba vetett közbizalmat”.

Dömötör Csaba közlése szerint a levél aktualitását az adja, hogy az Európai Bizottság pár hete bejelentette: élesítik az úgynevezett gyorsreagálású rendszert, amely alapján a baloldali médiumokhoz köthető tényellenőrök megjelölhetnek bizonyos tartalmakat a közösségi médiában, és korlátozhatják azok elérését - írja a Ripost.

A bizottság nem válaszolt arra a beadványunkra, amelyben állásfoglalást kértünk: nyilvánosságra fogják-e hozni, mely tartalmakat korlátoztak. A cenzúrában részt vevő szervezetek pontos listáját sem voltak hajlandók nyilvánosságra hozni

– írta.

A kongresszusi képviselők levele itt olvasható eredeti nyelven: