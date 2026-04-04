Kétszer győzte le a vastagbélrákot 30 éves kora előtt - most elárulja a tüneteket
Világszerte egyre több fiatalnál diagnosztizálják a súlyos betegséget. A 30 éves nő most megosztja tapasztalatait és azokat a figyelmeztető jeleket, amelyek a vastagbélrák korai felismerésében segíthetnek.
2020 decemberében Charlotte Rutherford Ausztráliában élt, amikor súlyos hasfájással, hányással és teljes étvágytalansággal kórházba került. Egy CT-vizsgálaton esett át, amely kimutatta, hogy vastagbélrákkal küzd, a daganat elzárta a vastagbelét, és átterjedt a nyirokcsomóira is.
A vastagbélrák tüneteire hívja fel a figyelmet a fiatal nő
A kórházi kezelését megelőző 18 hónapban Charlotte időszakos tüneteket tapasztalt: háromórás hányásrohamok gyötörték, drasztikus fogyáson ment keresztül és a bélműködésében változás állt be. Azonban csak akkor fordult orvoshoz, amikor a tünetek állandósultak. Ekkor a vastagbelében lévő daganat már olyan súlyos székrekedést okozott, hogy a szervezetéből ki nem jutó salakanyagok megmérgezték. A kórházban elvégzett vizsgálatok kimutatták, hogy Charlotte rákja előrehaladott állapotban volt:
Nem volt időm gondolkodni. (...) Azt hittem, meghalok a kórházban
- emlékezett vissza.
Az orvosok műtét hajtottak végre, hogy eltávolítsák a daganatot, amelyet 12 hetes megelőző kemoterápiás kezelés követett. Charlotte-ot a következő áprilisban tünetmentesnek nyilvánították, és visszaköltözött az Egyesült Királyságba, ahol továbbra is rendszeres ellenőrző vizsgálatokon vett részt, amelyek eredményei több éven át negatívak maradtak.
2023 februárjában azonban a 29 éves Charlotte rutinvizsgálatra ment a kórházába. Visszaemlékezve elmondta, hogy nagyon fittnek és egészségesnek érezte magát, nem aggódott a vizsgálat miatt, egészen addig, amíg nem kapott egy sürgős hívást a sebészétől. A fiatal nővel közölték, hogy a rákja nemcsak visszatért, hanem áttétet is képzett.
„Hatalmas sokk volt, mert olyan fittnek és egészségesnek éreztem magam” - mondta.
Miután mérlegelte a további kemoterápia és a termékenységével kapcsolatos aggodalmak között, Charlotte laparoszkópos műtéten esett át a daganat eltávolítása érdekében, és jelenleg ismét tünetmentes. Azonban a 20-as évei alatt kétszer átélt rákos megbetegedés érzelmi terhe megviselte, ezért most arra törekszik, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a rák tüneteire. Arra reflektálva, hogy a daganatos betegség hogyan változtatta meg az életét, Charlotte hozzátette, hogy most már új szemléletmódja van:
„Több dologra mondok igent. Gondoskodom arról, hogy minden időmet olyan dolgokra fordítsam, amelyeket valóban szeretnék csinálni. Úgy gondolom, ez megmutatja, milyen törékeny az élet.”
A vastagbélrák gyakori tünetei a következők:
- Akaratlan fogyás
- Hasi fájdalom
- A széklet változásai, például lágyabb széklet, hasmenés vagy székrekedés
- A szokásosnál gyakrabban vagy ritkábban jelentkező székelési késztetés
- Vér a székletben vagy vérzés a végbélnyílásból
Az NHS (brit állami egészségügyi szolgálat) felhívja a figyelmet arra, hogy a tünetek többsége igen gyakori, és gyakran nem daganatos megbetegedés áll a hátterükben, azonban érdemes orvoshoz fordulni velük, hogy eloszlassa a bizonytalanságot - írja a Ladbible.
