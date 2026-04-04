Kétszer győzte le a vastagbélrákot 30 éves kora előtt - most elárulja a tüneteket

Világszerte egyre több fiatalnál diagnosztizálják a súlyos betegséget. A 30 éves nő most megosztja tapasztalatait és azokat a figyelmeztető jeleket, amelyek a vastagbélrák korai felismerésében segíthetnek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
2020 decemberében Charlotte Rutherford Ausztráliában élt, amikor súlyos hasfájással, hányással és teljes étvágytalansággal kórházba került. Egy CT-vizsgálaton esett át, amely kimutatta, hogy vastagbélrákkal küzd, a daganat elzárta a vastagbelét, és átterjedt a nyirokcsomóira is.

Kétszer is túl élte a vastagbélrákot a fiatal nő Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A vastagbélrák tüneteire hívja fel a figyelmet a fiatal nő

A kórházi kezelését megelőző 18 hónapban Charlotte időszakos tüneteket tapasztalt: háromórás hányásrohamok gyötörték, drasztikus fogyáson ment keresztül és a bélműködésében változás állt be. Azonban csak akkor fordult orvoshoz, amikor a tünetek állandósultak. Ekkor a vastagbelében lévő daganat már olyan súlyos székrekedést okozott, hogy a szervezetéből ki nem jutó salakanyagok megmérgezték. A kórházban elvégzett vizsgálatok kimutatták, hogy Charlotte rákja előrehaladott állapotban volt:

Nem volt időm gondolkodni. (...) Azt hittem, meghalok a kórházban

- emlékezett vissza.

Az orvosok műtét hajtottak végre, hogy eltávolítsák a daganatot, amelyet 12 hetes megelőző kemoterápiás kezelés követett. Charlotte-ot a következő áprilisban tünetmentesnek nyilvánították, és visszaköltözött az Egyesült Királyságba, ahol továbbra is rendszeres ellenőrző vizsgálatokon vett részt, amelyek eredményei több éven át negatívak maradtak.

2023 februárjában azonban a 29 éves Charlotte rutinvizsgálatra ment a kórházába. Visszaemlékezve elmondta, hogy nagyon fittnek és egészségesnek érezte magát, nem aggódott a vizsgálat miatt, egészen addig, amíg nem kapott egy sürgős hívást a sebészétől. A fiatal nővel közölték, hogy a rákja nemcsak visszatért, hanem áttétet is képzett.

„Hatalmas sokk volt, mert olyan fittnek és egészségesnek éreztem magam” - mondta.

Miután mérlegelte a további kemoterápia és a termékenységével kapcsolatos aggodalmak között, Charlotte laparoszkópos műtéten esett át a daganat eltávolítása érdekében, és jelenleg ismét tünetmentes. Azonban a 20-as évei alatt kétszer átélt rákos megbetegedés érzelmi terhe megviselte, ezért most arra törekszik, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a rák tüneteire. Arra reflektálva, hogy a daganatos betegség hogyan változtatta meg az életét, Charlotte hozzátette, hogy most már új szemléletmódja van:

„Több dologra mondok igent. Gondoskodom arról, hogy minden időmet olyan dolgokra fordítsam, amelyeket valóban szeretnék csinálni. Úgy gondolom, ez megmutatja, milyen törékeny az élet.”

A vastagbélrák gyakori tünetei a következők:

  • Akaratlan fogyás
  • Hasi fájdalom
  • A széklet változásai, például lágyabb széklet, hasmenés vagy székrekedés
  • A szokásosnál gyakrabban vagy ritkábban jelentkező székelési késztetés
  • Vér a székletben vagy vérzés a végbélnyílásból

Az NHS (brit állami egészségügyi szolgálat) felhívja a figyelmet arra, hogy a tünetek többsége igen gyakori, és gyakran nem daganatos megbetegedés áll a hátterükben, azonban érdemes orvoshoz fordulni velük, hogy eloszlassa a bizonytalanságot - írja a Ladbible.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
