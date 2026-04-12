Erről jó, ha te is tudsz! Eddig lehet mozgóurnát igényelni

Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az országgyűlési képviselők vasárnapi választásán.

Aki még nem tette meg, de szeretne mozgóurnával szavazni, az kérelmét vasárnap délig még benyújthatja online, elektronikus azonosítással. Emellett el lehet juttatni a kérelmet a szavazatszámláló bizottsághoz írásbeli meghatalmazással nem rendelkező személlyel (például futárral vagy hozzátartozóval), valamint kézbesítési meghatalmazottal is.

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be. A kérelemnek tartalmaznia kell az igénylés okát is, arra hivatkozva például nem lehet mozgóurnát kérni, hogy valaki a munkája miatt nem tud elmenni a szavazókörbe.

Ha a mozgóurnát nem a választópolgár lakcímére kérik, akkor a kérelemnek tartalmaznia kell a pontos címet, valamint a választópolgár személyes adatait (kérelmező neve, - ha eltér - születési neve, lakcíme, születési helye és ideje, személyi azonosító száma vagy hatósági igazolványának száma), amelyeknek meg kell egyezniük az igénylő választópolgár lakcímkártyáján szereplőkkel, különben a kérelmet elutasítják. A kérelem formanyomtatványa letölthető a valasztas.hu oldalról.

A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki a szavazókör területén belül úgy, hogy az urna a szavazókör este 7 órai zárására visszaérkezzen. Aki korábban mozgóurnát kért, az a szavazókörben is leadhatja szavazatát, amennyiben személyesen mégis megjelenik, és a mozgóurnát kért választópolgárok jegyzéke a szavazóhelyiségben rendelkezésre áll.