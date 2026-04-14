Nem minden hős visel köpenyt: a tűzből mentette ki testvéreit a bátor kislány

A gyors reakciója életmentőnek bizonyult. A 12 éves kislány az iskolából hazaérve látta, hogy ég a házuk, és azonnal rohant, hogy kimenekítse a bent lévő testvéreit a tűzből.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.14. 18:30
tűz hős kislány életmentés

Igazi kis hős módjára viselkedett egy mindössze 12 éves kislány Georgiában, miután észrevette, hogy ég a házuk. Az édesanya, Lisa Johnson elmondása szerint a lánya, Macy március 30-án az iskolából hazaérve látta, hogy lángokban áll az otthonuk Richmond Hill-ben, mialatt a két idősebb bátyja odabent tartózkodott, és akik nem vették észre, hogy tűz van.

Igazi kis hős: a tűzből mentette ki testvéreit a bátor kislány / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A 14 éves fiam rosszul érezte magát, amikor hazaért az iskolából, ezért lefeküdt a hálószobájában, közvetlenül a garázs felett, elaludt, és fogalma sem volt semmiről. A legidősebb fiam pedig épp munkába készült, és zuhanyozott, így ő sem vett észre semmit, amíg Macy sikoltozni nem kezdett 

- idézte fel a történteket az édesanya.

A kislány ugyanis, miután felmérte, mi történik, odarohant a ház bejárati ajtajához, és azt kiabálta:

Kifelé! Ég a ház! Ég a ház! 

A 12 éves lány gyors közbelépésének hála ő és a két bátyja is sértetlenül megúszta az incidenst, mi több, az egyik fivérnek még arra is maradt lélekjelenléte, hogy a család kutyáját kimenekítse a lángok közül. Az anya, Lisa elmondása szerint nem is lehetne büszkébb a kislányára.

Nagyon büszke vagyok rá. Csodálatos lány

- mondta el a nő.

A Richmond Hill és Bryan megyei tűzoltók ezután hamar a helyszínre érkeztek, és eloltották a tüzet, azonban a család otthonának és vagyontárgyainak jelentős része addigra már megrongálódott. 

Feltehetően mindennek, amink csak volt, annak a 75-80%-át elvesztettük. A 14 éves fiamnak mindene odalett a szobájából. Minden. Az a szoba egyszerűen eltűnt. A legidősebb fiam és a legidősebb lányom elvesztették az összes lakberendezési tárgyukat, a ruháik nagy részét is. Szóval, nagyjából mindenük semmivé lett. Én elvesztettem az összes kisebb háztartási gépemet, valószínűleg a matracokat is az ágyakról

- sorolta fel Lisa a veszteségeiket, aki ennek ellenére igyekszik pozitív maradni, mondván, a legfontosabb, hogy a családból senkinek sem esett bántódása, így most egymásra támaszkodhatnak ebben a mostani nehéz helyzetben.

A történtek után az édesanya egy GoFundMe-oldal segítségével igyekszik adományokat gyűjteni, mialatt az Amerikai Vöröskereszt is támogatja őketírja a People.

 

