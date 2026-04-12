Orbán Viktor kampányzárója hatalmas tömeget vonzott
Mutatjuk, mely hírek érdekelték leginkább az olvasóinkat! Top5!
Orbán Viktor hatalmas tömeget vonzott a kampányzárójával a Szentháromság téren. Mindeközben sokakat megérintett a Citadella megújulása, és egy, a kispesti villamoson történt eset is, ahol egy fiatal lány higgadt fellépésének köszönhetően egy ember életét sikerült megmenteni.
„Piercinges angyal” mentette meg egy férfi életét – íme, egy megható kispesti hőstett a TOP5 legolvasottabb cikkünk között
A hét egyik legolvasottabb cikke egy igazán megható történet: egy fiatal lány életet mentett egy villamoson Kispesten. Az eset április 7-én, kedden, kora délután történt az 50-es villamoson, amikor egy idős férfi hirtelen rosszul lett. Az utasok közük sokan megijedtek és felpattantak, de végül egy 14–15 év körüli lány volt az, aki higgadtan tudott cselekedni.
Megvizsgálta a férfi állapotát, ellenőrizte, hogy lélegzik-e, és ellátta őt addig, amíg a mentők meg nem érkeztek. A történetet egy szemtanú, Kiss Lászlóné osztotta meg, aki később nyilvánosan is köszönetet mondott a bátor fiatalnak.
A „piercinges angyal” története rengeteg olvasót érdekelt, és alább elolvashatod Te is.
Csodájára járnak a megújult Citadellának - Ilyen arcát mutatja a főváros ikonikus helye
Újra megnyílt a nagyközönség előtt a Gellért-hegy tetején található Citadella. A hosszú évekig tartó felújítás után teljesen megújult a történelmi erőd, ami immár közösségi térként várja a látogatókat.
Az érdeklődők új parkokat, modern kilátóteraszokat és interaktív kiállításokat fedezhetnek fel a helyszínen, ahonnan páratlan panoráma nyílik a fővárosra. A megnyitó alkalmával beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is, aki a Citadella történelmi jelentőségéről beszélt, kiemelve:
az egykor elnyomást jelképező épület ma a szabadság szimbólumává vált.
A kétnapos programsorozat rengeteg látogatót vonzott, sokan már az első hétvégén birtokba vették az új tereket.
Csipszet rágcsált épp, amikor kattant a bilincs egy magyar turistán
Íme egy magyar turista olaszországi kalandjai, amiról az olasz sajtó számolt be.
Egy 38 éves magyar férfi az olaszországi Casertában járt, ahol nem a híres Bourbon-palotát látogatta meg, hanem inkább feltört egy csipszautomatát. Ezen tette végül úgy elfajult, hogy ezt követően a tulajdonossal is összetűzésbe került, majd megjelent a rendőrség és letartóztatták.
Az igazi fordulat azonban ezután következet! A férfit gyilkosság miatt körözték az osztrákok. Ám szerencséjére, később kiderült, hogy ügyében adminisztrációs hiba történt. Ettől azonban még Ausztriában több bűncselekmény – köztük rablás és súlyos testi sértés – miatt felelnie kell majd, de az életfogytiglani börtönbüntetéstől megmenekült, amit valószínűleg megkönnyebbüléssel fogadott.
Jöhet a fizetős egészségügy? Ezt tervezné a Tisza Párt.
A Tisza-szakértőinek tervei szerint a jelenlegi rendszer jelentősen átalakulna: az alapjárulékokért csak sürgősségi ellátás járna, a szakrendelésekért és kórházi kezelésekért pedig külön, magánbiztosítóknak kellene fizetni. Ebben a rendszerben a magánbiztosítók kulcsszerepet kapnának, az emberek pedig különböző biztosítási csomagok közül választhatnának. A magasabb díjat fizetők jobb ellátásra számíthatnának, míg az állam főként az alapellátást biztosítaná a rászorulóknak.
Ez komoly vitákat indított el, hiszen az egészségügy minden magyar család életét érinti.
Gigantikus tömeg gyűlt össze Budán – megtelt a Szentháromság tér
Mint azt megírtuk: hatalmas tömeg gyűlt össze Budapesten, a Szentháromság téren Orbán Viktor kampányzáró rendezvényén. Ez a miniszterelnök országjárásának utolsó állomása a főváros volt, ahol szinte megmozdulni sem lehetett az emberektől. A rendezvény iránti hatalmas érdeklődés annak is szólt, hogy a közelgő választásnak nagy tétje van.
A helyszínen készült fotók tanúsága szerint a tér zsúfolásig megtelt, a résztvevők pedig figyelmesen hallgatták a miniszterelnök beszédét.
