Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Orbán Viktor kampányzárója hatalmas tömeget vonzott

Ezen a héten is bőven volt miért kattintani a Metropolra. Mutatjuk, mely hírek érdekelték leginkább az olvasóinkat! Top5!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 18:45
orbán viktor kispest citadella tisza párt életmentés

Orbán Viktor hatalmas tömeget vonzott a kampányzárójával a Szentháromság téren. Mindeközben sokakat megérintett a Citadella megújulása, és egy, a kispesti villamoson történt eset is, ahol egy fiatal lány higgadt fellépésének köszönhetően egy ember életét sikerült megmenteni.

TOP5: fiatal lány mentett életet
TOP5: Fiatal lány mentett életet Kispesten (Fotó: Koszticsák Szilárd)

„Piercinges angyal” mentette meg egy férfi életét – íme, egy megható kispesti hőstett a TOP5 legolvasottabb cikkünk között

A hét egyik legolvasottabb cikke egy igazán megható történet: egy fiatal lány életet mentett egy villamoson Kispesten. Az eset április 7-én, kedden, kora délután történt az 50-es villamoson, amikor egy idős férfi hirtelen rosszul lett. Az utasok közük sokan megijedtek és felpattantak, de végül egy 14–15 év körüli lány volt az, aki higgadtan tudott cselekedni.

Megvizsgálta a férfi állapotát, ellenőrizte, hogy lélegzik-e, és ellátta őt addig, amíg a mentők meg nem érkeztek. A történetet egy szemtanú, Kiss Lászlóné osztotta meg, aki később nyilvánosan is köszönetet mondott a bátor fiatalnak.

A „piercinges angyal” története rengeteg olvasót érdekelt, és alább elolvashatod Te is.

Csodájára járnak a megújult Citadellának -  Ilyen arcát mutatja a főváros ikonikus helye

Újra megnyílt a nagyközönség előtt a Gellért-hegy tetején található Citadella. A hosszú évekig tartó felújítás után teljesen megújult a történelmi erőd, ami immár közösségi térként várja a látogatókat.

Az érdeklődők új parkokat, modern kilátóteraszokat és interaktív kiállításokat fedezhetnek fel a helyszínen, ahonnan páratlan panoráma nyílik a fővárosra. A megnyitó alkalmával beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is, aki a Citadella történelmi jelentőségéről beszélt, kiemelve: 

az egykor elnyomást jelképező épület ma a szabadság szimbólumává vált.

A kétnapos programsorozat rengeteg látogatót vonzott, sokan már az első hétvégén birtokba vették az új tereket.

TOP5: Citadella átadó
Az ünnepélyes megnyitót 2026. április 5-én, húsvétvasárnap tartották Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Csipszet rágcsált épp, amikor kattant a bilincs egy magyar turistán

Íme egy magyar turista olaszországi kalandjai, amiról az olasz sajtó számolt be.

Egy 38 éves magyar férfi az olaszországi Casertában járt, ahol nem a híres Bourbon-palotát látogatta meg, hanem inkább feltört egy csipszautomatát. Ezen tette végül úgy elfajult, hogy ezt követően a tulajdonossal is összetűzésbe került, majd megjelent a rendőrség és letartóztatták.

Az igazi fordulat azonban ezután következet! A férfit gyilkosság miatt körözték az osztrákok. Ám szerencséjére, később kiderült, hogy ügyében adminisztrációs hiba történt. Ettől azonban még Ausztriában több bűncselekmény – köztük rablás és súlyos testi sértés – miatt felelnie kell majd, de az életfogytiglani börtönbüntetéstől megmenekült, amit valószínűleg megkönnyebbüléssel fogadott.

Jöhet a fizetős egészségügy? Ezt tervezné a Tisza Párt.

A Tisza-szakértőinek tervei szerint a jelenlegi rendszer jelentősen átalakulna: az alapjárulékokért csak sürgősségi ellátás járna, a szakrendelésekért és kórházi kezelésekért pedig külön, magánbiztosítóknak kellene fizetni. Ebben a rendszerben a magánbiztosítók kulcsszerepet kapnának, az emberek pedig különböző biztosítási csomagok közül választhatnának. A magasabb díjat fizetők jobb ellátásra számíthatnának, míg az állam főként az alapellátást biztosítaná a rászorulóknak.

Ez komoly vitákat indított el, hiszen az egészségügy minden magyar család életét érinti.

Gigantikus tömeg gyűlt össze Budán – megtelt a Szentháromság tér

Mint azt megírtuk: hatalmas tömeg gyűlt össze Budapesten, a Szentháromság téren Orbán Viktor kampányzáró rendezvényén. Ez a miniszterelnök országjárásának utolsó állomása a főváros volt, ahol szinte megmozdulni sem lehetett az emberektől. A rendezvény iránti hatalmas érdeklődés annak is szólt, hogy a közelgő választásnak nagy tétje van.

A helyszínen készült fotók tanúsága szerint a tér zsúfolásig megtelt, a résztvevők pedig figyelmesen hallgatták a miniszterelnök beszédét.

2026.04.11.Orbán Viktor-Kampány Záró-Országjárás-Budapest Szentháromság tér
Orbán Viktor-Kampány Záró-Országjárás-Budapest Szentháromság tér

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
