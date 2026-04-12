Orbán Viktor kampányzárója hatalmas tömeget vonzott

Orbán Viktor hatalmas tömeget vonzott a kampányzárójával a Szentháromság téren. Mindeközben sokakat megérintett a Citadella megújulása, és egy, a kispesti villamoson történt eset is, ahol egy fiatal lány higgadt fellépésének köszönhetően egy ember életét sikerült megmenteni.

TOP5: Fiatal lány mentett életet Kispesten

„Piercinges angyal” mentette meg egy férfi életét – íme, egy megható kispesti hőstett a TOP5 legolvasottabb cikkünk között

A hét egyik legolvasottabb cikke egy igazán megható történet: egy fiatal lány életet mentett egy villamoson Kispesten. Az eset április 7-én, kedden, kora délután történt az 50-es villamoson, amikor egy idős férfi hirtelen rosszul lett. Az utasok közük sokan megijedtek és felpattantak, de végül egy 14–15 év körüli lány volt az, aki higgadtan tudott cselekedni.

Megvizsgálta a férfi állapotát, ellenőrizte, hogy lélegzik-e, és ellátta őt addig, amíg a mentők meg nem érkeztek. A történetet egy szemtanú, Kiss Lászlóné osztotta meg, aki később nyilvánosan is köszönetet mondott a bátor fiatalnak.

A „piercinges angyal” története rengeteg olvasót érdekelt, és alább elolvashatod Te is.