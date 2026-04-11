Orbán Viktor és a Fidesz Budapesten, a Szentháromság téren tartotta a kampányzáró eseményét, amire elképesztően sokan látogattak el. Mindez nem véletlen, hiszen rengeteg embert érdekelt a miniszterelnök beszéde – mindenki tudja, hogy a vasárnapi választásnak soha nem látott tétje van. Magyarország csak akkor maradhat ki a háborúból, és csak akkor maradhat meg a magyar emberek zsebében a pénz, ha továbbra is Orbán Viktor vezeti Magyarországot.

Orbán Viktorra hatalmas tömeg volt kiváncsi szombaton is Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Április 12-én Magyarország választ: jövőt, sorsot. Orbán Viktor országjárásának utolsó állomása mi más is lehetne, mint Budapest, egész pontosan a Szentháromság tér, ahol a korábbi nagygyűlésekhez hasonlóan rengetegen jöttek el, hogy meghallgassák a miniszterelnököt.