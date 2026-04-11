Gigantikus tömeg: Orbán Viktor kampányzárója megtöltötte a Szentháromság teret - galéria
A Fidesz kampányzáró eseményén egy gombostűt sem lehetett leejteni, annyian voltak. Orbán Viktor beszédére rengetegen voltak kíváncsiak.
Orbán Viktor és a Fidesz Budapesten, a Szentháromság téren tartotta a kampányzáró eseményét, amire elképesztően sokan látogattak el. Mindez nem véletlen, hiszen rengeteg embert érdekelt a miniszterelnök beszéde – mindenki tudja, hogy a vasárnapi választásnak soha nem látott tétje van. Magyarország csak akkor maradhat ki a háborúból, és csak akkor maradhat meg a magyar emberek zsebében a pénz, ha továbbra is Orbán Viktor vezeti Magyarországot.
Április 12-én Magyarország választ: jövőt, sorsot. Orbán Viktor országjárásának utolsó állomása mi más is lehetne, mint Budapest, egész pontosan a Szentháromság tér, ahol a korábbi nagygyűlésekhez hasonlóan rengetegen jöttek el, hogy meghallgassák a miniszterelnököt.
A kormányfő mögött igen sűrű nap áll. A Fidesz szombat hajnalban indította az Egymillió kézfogás akciót, melynek célja az volt, hogy legalább egymillió emberhez eljussanak, és beszéljenek velük a választások fontosságáról és tétjéről. Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János Vácott, Balassagyarmaton, Salgótarjánban, Egerben és Hatvanban is járt a nap folyamán. És persze, ahogy mindig, most teljesítették azt, amit vállaltak.
A budapesti eseményen Orbán Viktor miniszterelnök mellett beszédet mondott Szijjártó Péter külügyminiszter és Lázár János építési- és közlekedési miniszter. A miniszterek és a kormányfő mellett számos közéleti szereplő és művész is részt vett a rendezvényen; többek között Szikora Róbert, Dér Heni és Szabó Zsófi is. A Szentháromság téren - háttérben Budapest csodálatos látképével - óriási tömeg gyűlt össze, hogy élőben fejezhessék ki: a Fidesz a biztos választás!
