Felcsaptak a lángok: tűzoltók és mentők is rohantak a magyarországi háztűzhöz
Hivatásos és önkéntes tűzoltók vállt vállnak vetve küzdöttek a lángokkal. Tűzoltók és mentők is érkeztek a helyszínre.
Családi ház égett Vácdukán, a Petőfi Sándor utcában csütörtök délután. A hetven négyzetméternyi alapterületű ingatlan teljes terjedelmében égett. Tűzoltók és mentők is érkeztek a tűzeset helyszínére.
Tűzoltók és mentők is érkeztek a háztűz helyszínére
A váci hivatásos és önkéntes tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat. A helyszínre mentő is érkezett. A rajok utómunkálatokat végeznek – közölte a katasztrófavédelem április 30-án, 18 óra után pár perccel.
