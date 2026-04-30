Felcsaptak a lángok: tűzoltók és mentők is rohantak a magyarországi háztűzhöz

Családi ház égett Vácdukán, a Petőfi Sándor utcában csütörtök délután. A hetven négyzetméternyi alapterületű ingatlan teljes terjedelmében égett. Tűzoltók és mentők is érkeztek a tűzeset helyszínére.

Háztűz volt Vácdukán, a Petőfi Sándor utcában, tűzoltók és mentők is rohantak a helyszínre (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

A váci hivatásos és önkéntes tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat. A helyszínre mentő is érkezett. A rajok utómunkálatokat végeznek – közölte a katasztrófavédelem április 30-án, 18 óra után pár perccel.

