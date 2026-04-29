Rendkívüli! Hatalmas baleset volt Csákvárnál - Mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Felborult és kigyulladt egy autó a 8119-es úton Csákvárnál

Árokba, a tetejére borult egy személyautó Csákvár közelében, a 8119-es út Lovasberénybe vezető szakaszán, a 22. és a 23. kilométer között. A jármű kigyulladt és teljes terjedelmében égett, amikor a csákvári önkéntes tűzoltók a helyszínre érkeztek. Az egységek eloltották a lángokat, amelyek a környező aljnövényzetre is átterjedtek. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók szintén kivonultak a balesethez, és feszítővágóval kinyitották, majd átvizsgálták a gépkocsit. A mentőhelikoptert is leszállt a helyszínen, ahol teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt, írja a Katasztrófavédelem.