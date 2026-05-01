Brutális tűz a magyar reptér közelében: több helyről rohantak oltani, vízszállítókat rendeltek a helyszínre
Rosszul indult a hosszú hétvége. Brutális tűzzel küzdenek a magyar lánglovagok.
Tűz van egy szeméttelepen Kecskemét külterületén, a repülőtér közelében – közölte május elsején, pénteken hajnali fél ötkor a katasztrófavédelem. A brutális tűz oltására több településéről érkeztek tűzoltók.
Brutális tűz Kecskemét külterületén. Három település tűzoltói rohantak oltani
Azt írták, hogy a kecskeméti, ceglédi és kiskunfélegyházai hivatásos tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén, valamint több vízszállító is a helyszínre tart. A munkálatokat a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.
Frissítés:
Péntek reggel háromnegyed hétkor arról tájékoztatott a katasztrófavédelem, hogy a kecskeméti, ceglédi, dabasi, csongrádi és kiskunfélegyházai hivatásos tűzoltók nyolc vízsugárral már körülhatárolták a lángokat. A tűz körülbelül tizenötezer négyzetmétert érint. Az oltást három erőgép is segíti. A munkálatokat a Bács-Kiskun vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.
