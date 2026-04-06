Fizetőssé tenné az egészségügyi ellátást a Tisza-párt– Tb-kártyára csak sürgősségi ellátás, mindenki menjen magánorvoshoz?!
A betegeknek a mostaninál sokkal jobban a zsebükbe kellene nyúlniuk, miközben nem kapnának feltétlenül jobb ellátást. Aki a jelenlegi ellátási szintet szeretné megtartani, jóval többet kellene fizetnie. A különböző egészségügyi járulékokért csak sürgősségi ellátás járna, de már a szakrendelésért és a kórházi kezelésért külön kellene fizetni a magánbiztosítóknak.
A magánbiztosítók járnának a legjobban, mert hirtelenjében több ezer milliárd forintos bevételhez jutnának. Az állam a Tisza-szakértők tervei szerint jórészt kivonulna az egészségbiztosításból, ezzel megszűnne a munkavállalói járulék és a szociális hozzájárulási adó. Minden munkavállalónak le kellene szerződnie a rendszerbe belépő magánbiztosítók valamelyikével, ahova minimum a jövedelme 8,5 százalékát be kellene fizetnie.
A biztosítók csomagokat állítanának össze különböző nagyságú díjakért, az emberek ezek közül választhatnának, derült ki a Bors korábbi összeállításából. Akinek több a pénze, az juthat jobb orvosi ellátáshoz. Az állam csak az alapellátást garantálná azoknak, akiknek nincs biztosításuk, valamint a rászorulóknak és a nyugdíjasoknak. Erre hivatkozva különadót vetnének ki a cégekre és a munkavállalókra.
Növekvő adóterhek, de csak sürgősségi ellátás
Lenne egy újabb ötszázalékos járulék, amit egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járuléknak neveznének. A terhet minden típusú jövedelemre kivetnék, akár egy ingatlaneladásra is, s ebből fedeznék a kórházak és más intézmények állagmegóvását, az infrastruktúra fejlesztését és a járványügyi intézkedéseket.
A szerződés nélküliek ellátását egy másik közteherből, az úgynevezett egészségügyi szolidaritási járulékból finanszíroznák, amihez pótlék kapcsolódna. Az elvonás a jövedelem egymillió forintos részéig két százalék lenne, afelett viszont négy százalék. Emellett például az osztalékból, a kamatból vagy az ingatlankiadásból származó bevételekre is kivetnék, de már hatszázalékos mértékkel, ami ötvenmillió forint felett nyolc százalékra ugrana.
Mindenkinek szerződnie kellene a piacra belépő magánbiztosítók valamelyikével, ahová a fizetése minimum 8,5 százalékát át kell utalnia. A biztosítók csomagokat állítanának össze, ezek közül lehetne választani. Ráadásul a csomagok ára változhat, mint a gépjármű-biztosítás esetén: a biztosítók rendszeresen felülvizsgálnák a díjakat és az embereket is, hogy milyen az egészségi állapotuk. Akinek rosszabb az egészsége, például elhízott, többet kell fizetnie.
A tiszás szakértők baloldali megszorítócsomagja bevezetné a járművek kötelező felelősség biztosításánál ismert bonus-malus rendszert. Maga a javaslat fogalmaz így. Nyilvánvalóan arra gondoltak, hogy ha valaki nem él egészségesen, esetleg túlsúlyos, akkor díjemelkedéssel kellene számolnia. Arról, hogy a biztosító miként mérné ezt fel, milyen jogosítványokat kapna ahhoz, hogy az emberek legintimebb életviszonyait is megismerje, még nincs részletes terve a Tisza pártnak.
