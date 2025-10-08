A Tisza Párt bezárná a kisebb kórházakban a szülészeteket

Magyar Péter szakpolitikusa arról kezdett beszélni, hogy a Tisza szülészeteket záratna be. Mire készül valójában a Tisza az egészégügyben? Ezt a kérdést teszi fel Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára.
El kell gondolkodni, hogy milyen osztályokat érdemes működtetni a kisebb kórházakban
– mondta Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa az ATV-ben, szúrta ki a Mandiner.
Szerinte ha egy szülészeten évente „több száz szülés nem történik meg”, az „nem jó”, és „betegbiztonsági szempontból nem fenntartható”. Hegedűs úgy véli, egy ortopéd sebésznél ugyanez a helyzet. Ha valaki csak évente 10-12 térdprotézist operál, akkor „az nem lehet jó sebész”. Mint mondta, betegbiztonsági szempontból nem jó, ha valaki csak havonta egyszer operál. „Egy jó sebész, az megoperál akár több százat, háromszázat, négyszázat”.
Nemrég megjelent egy idén február 1-jén, Sárospatakon készült felvétel Tarr Zoltánról, amelyben a tiszás politikus bevallja, a Tisza által leginkább támadott közszolgáltatásokat – oktatás és egészségügy – teljesen leépítené a párt. Mint Tarr fogalmazott, nem biztos, hogy mindenhol szükség van teljes általános iskolára, ahogy az egészségügyben sem feltétlenül kell mindenütt a régi ágyszámokat fenntartani.” Véleménye szerint az egész rendszert át kell gondolni, és a helyi igényekhez, lehetőségekhez igazítani - írja a Ripost.
Magyar Péter színre lépése óta a kórházakat próbálja politikai csatatérré alakítani: hőmérőzik, hergel, álhíreket gyárt. Mostanában szuperkórházakat és varázsütésre paradicsomi állapotokat ígér. Eközben az emberei mintha másik kottából játszanának, hívja fel a figyelmet a furcsa kettősségre Takács Péter egészségügyi államtitkár, majd így folytatja:
Az egészségügyi államtikár kérdései a következők, idézzük:
Most akkor ki hazudik? Miért mond Magyar Péter mást a nyilvánosságban, mint az emberei? Mire készül valójában a TISZA az egészségügyben? Péter, az embereid megint lebuktattak. Az egészségügy nem gyerekjáték! Most az egyszer vállalj felelősséget, állj ki az emberek elé és mondj igazat!
