A Tisza Párt bezárná a kisebb kórházakban a szülészeteket

El kell gondolkodni, hogy milyen osztályokat érdemes működtetni a kisebb kórházakban

– mondta Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa az ATV-ben, szúrta ki a Mandiner.

Szerinte ha egy szülészeten évente „több száz szülés nem történik meg”, az „nem jó”, és „betegbiztonsági szempontból nem fenntartható”. Hegedűs úgy véli, egy ortopéd sebésznél ugyanez a helyzet. Ha valaki csak évente 10-12 térdprotézist operál, akkor „az nem lehet jó sebész”. Mint mondta, betegbiztonsági szempontból nem jó, ha valaki csak havonta egyszer operál. „Egy jó sebész, az megoperál akár több százat, háromszázat, négyszázat”.

Nemrég megjelent egy idén február 1-jén, Sárospatakon készült felvétel Tarr Zoltánról, amelyben a tiszás politikus bevallja, a Tisza által leginkább támadott közszolgáltatásokat – oktatás és egészségügy – teljesen leépítené a párt. Mint Tarr fogalmazott, nem biztos, hogy mindenhol szükség van teljes általános iskolára, ahogy az egészségügyben sem feltétlenül kell mindenütt a régi ágyszámokat fenntartani.” Véleménye szerint az egész rendszert át kell gondolni, és a helyi igényekhez, lehetőségekhez igazítani - írja a Ripost.

Mire készül valójában Magyar Péter és a TISZA az egészségügyben?

Magyar Péter színre lépése óta a kórházakat próbálja politikai csatatérré alakítani: hőmérőzik, hergel, álhíreket gyárt. Mostanában szuperkórházakat és varázsütésre paradicsomi állapotokat ígér. Eközben az emberei mintha másik kottából játszanának, hívja fel a figyelmet a furcsa kettősségre Takács Péter egészségügyi államtitkár, majd így folytatja:

Kollár Kingát örömmel tölti el, hogy 50 kórház felújítását sikerült megakadályozni.

Tarr Zoltán elkotyogja a TISZA-adó terveit, ami szerint az orvosok nettó bére 3,2 millió forinttal, az ápolóké 260.000 forinttal csökkenne éves szinten. Majd egy újabb videóban arról értekezik, hogy az egészségügyben bizony a jelenlegi rendszer nem fenntartható és ágyszámcsökkentést, leépítéseket helyez kilátásba.

Hegedűs Zsolt - a Kulja András látványos megsemmisülése után előkapott szakértő - az ATV-n arról beszél, hogy szülészeteket, ortopédiai osztályokat záratna be.

Eközben szintén az ATV híradójában még a baloldal házi egészségügyi szakértője, Kunetz Zsombor is elmondta, hogy a TISZA Párt egészségügyi programja súlyos önellentmondásokkal terhelt: a szuperkórházak terve szükségszerűen együtt jár a kis kórházak bezárásával - összegez Takács Péter.

Az egészségügyi államtikár kérdései a következők, idézzük: