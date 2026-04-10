Itt az igazság a Tisza-adóról! Brutális rezsiszámlák, dráguló tankolás, nyugdíjcsökkentés és olyan sarcok jönnek, amilyeneket még nem látott a világ
Új adók, bizonytalan finanszírozás és zöld átállás. Ha a Tisza-adó terve megvalósul, az brutális adó- és áremelkedéseket fog hozni. A képlet egyszerű: a változás ígérete mögött a magyarok kőkemény megsarcolásának terve húzódik.
Egyre több részlet lát napvilágot a Tisza Párt gazdasági és energetikai programjából. Szerencsére nem így állnak a számok, de egy pillanatra játsszunk el a gondolattal, hogy mi történne, ha mégis a Tisza Párt nyerné meg a választásokat. A háttérben már most olyan intézkedések tervei körvonalazódnak, amelyek komoly terheket fognak jelenteni a magyar családoknak. A Tisza Párt gazdasági és energetikai programja, a Tisza-adó, a tervezett vagyonadó és egyéb átcsoportosítások új terheket fognak hozni mindenkinek. Hiszen például a vagyonadó esetében nem tudjuk, hogy hol húzzák meg az alsó határt, amit még extra sarcokkal fognak sújtani. Úgy áll a helyzet, hogy az átlagkeresetet is bele fogják érteni. Az energiahatékonysági beruházások finanszírozása bizonytalan uniós forrásokra épül, így azok költsége végső soron a lakosságra hárul majd, miközben a piaci alapú átalakítások és a zöld átállás a rezsi és az üzemanyag árának emelkedéséhez fog vezetni. A Fidesz-KDNP pártszövetség úgy gondolja, hogy az a jó, ha a pénz az embereknél van, de a Tisza Párt és a mögöttük álló balliberális közgazdászok, mint a hírhedt Bokros-csomag atyja, Bokros Lajos szerint az a jó, ha a pénz nem az embereknél, hanem az államnál van. Ők így gondolkodnak, ezért túlzás nélkül egy éjsötét utópia képe kezd kibontakozni, amiben az emberek úgy meg lesznek sarcolva, amilyet még nem látott a magyar világ.
Mi az a „Tisza-adó”?
A Tisza Párt több javaslata alapján kirajzolódik egy új adópolitika. A program sarcait még felsorolni is nehéz:
- Eltörlik a rezsicsökkentést
- Bevezetik a vagyonadót
- „Átcsoportosítanának” adókat, azaz új adónemeket hoznak
- Visszavágnák a vállalatok adókedvezményeit
- Megszüntetnék a családi támogatásokat: eltörölnék az anyák adómentességét és a családi adókedvezményt
- Megadóztatnák a nyugdíjakat
- Eltörölnék a 13. és a 14. havi nyugdíjat
Bokros Lajos szerint például az anyák adómentessége: „gonoszság”. Ő tényleg ezt gondolja, és ha nyer a Tisza, érvényt is fog ennek szerezni, efelől ne legyenek kétségeink.
El fognak venni minden kedvezményt, és új terheket is bevezetnek. Ez valójában az adóemelés politikája, amely minden magyar embert érinteni fog.
A Tisza energiapolitika az olcsó orosz energiáról való leválásra, és az uniós források „hazahozatalára” épít, ami totálisan bizonytalan, és komoly politikai feltételekhez kötött. Brüsszel nem fog fizetni. Hiszen Brüsszel éppen a magyar emberek pénzét akarja elvenni a Tisza Párton keresztül a Tisza-adó segítségével, hogy azt az ukránoknak adják. Brüsszel csak vinni fogja a pénzt, és akkor a költségeket végül a magyar fogyasztók fogják megfizetni.
A Tisza Párt el fogja törölni a rezsicsökkentést. Tehát nemcsak brutálisan meg fog nőni a rezsiszámlánk, sőt, még plusz terheket fog jelenteni, hogy energiahatékonyság címszó alatt komoly beruházási költségeket rónak majd a háztartásokra.
Drágulni fog az üzemanyag! Meg fogják szüntetni a védett árakat, emelkedni fog a benzin ára.
A Tisza Párt programja tehát a brutális adóemelés, új adók bevezetésének és az energiaár emelkedésének a programja.
- Új típusú adók fognak megjelenni
- Az energetikai beruházások költségeit a lakosságra hárítják
- Bizonytalan az uniós pénzekre épített finanszírozás
- A zöld átállás miatt nőni fognak a mindennapi költségek
Ki fizeti a változás árát? Te magad. És lesz változás? Igen, hiszen a brutális sarcok által uralt világ változást jelent a biztos, kiszámítható, tervezhető, családbarát jelenhez képest. De miért akarják elvenni a pénzünket? Mert el akarják venni a jövőnket, és Ukrajnát akarják támogatni! De szerencsére erről nem Brüsszelben, és nem Kijevben fognak dönteni, hanem Magyarországon, Te magad. Így a jövőd a saját kezedben van.
