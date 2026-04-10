Itt az igazság a Tisza-adóról! Brutális rezsiszámlák, dráguló tankolás, nyugdíjcsökkentés és olyan sarcok jönnek, amilyeneket még nem látott a világ

Egyre több részlet lát napvilágot a Tisza Párt gazdasági és energetikai programjából. Szerencsére nem így állnak a számok, de egy pillanatra játsszunk el a gondolattal, hogy mi történne, ha mégis a Tisza Párt nyerné meg a választásokat. A háttérben már most olyan intézkedések tervei körvonalazódnak, amelyek komoly terheket fognak jelenteni a magyar családoknak. A Tisza Párt gazdasági és energetikai programja, a Tisza-adó, a tervezett vagyonadó és egyéb átcsoportosítások új terheket fognak hozni mindenkinek. Hiszen például a vagyonadó esetében nem tudjuk, hogy hol húzzák meg az alsó határt, amit még extra sarcokkal fognak sújtani. Úgy áll a helyzet, hogy az átlagkeresetet is bele fogják érteni. Az energiahatékonysági beruházások finanszírozása bizonytalan uniós forrásokra épül, így azok költsége végső soron a lakosságra hárul majd, miközben a piaci alapú átalakítások és a zöld átállás a rezsi és az üzemanyag árának emelkedéséhez fog vezetni. A Fidesz-KDNP pártszövetség úgy gondolja, hogy az a jó, ha a pénz az embereknél van, de a Tisza Párt és a mögöttük álló balliberális közgazdászok, mint a hírhedt Bokros-csomag atyja, Bokros Lajos szerint az a jó, ha a pénz nem az embereknél, hanem az államnál van. Ők így gondolkodnak, ezért túlzás nélkül egy éjsötét utópia képe kezd kibontakozni, amiben az emberek úgy meg lesznek sarcolva, amilyet még nem látott a magyar világ.

A Tisza-adó létezik, és be is vezetnék

Mi az a „Tisza-adó”?

A Tisza Párt több javaslata alapján kirajzolódik egy új adópolitika. A program sarcait még felsorolni is nehéz:

Eltörlik a rezsicsökkentést

Bevezetik a vagyonadót

„Átcsoportosítanának” adókat, azaz új adónemeket hoznak

Visszavágnák a vállalatok adókedvezményeit

Megszüntetnék a családi támogatásokat: eltörölnék az anyák adómentességét és a családi adókedvezményt

Megadóztatnák a nyugdíjakat

Eltörölnék a 13. és a 14. havi nyugdíjat

Bokros Lajos szerint például az anyák adómentessége: „gonoszság”. Ő tényleg ezt gondolja, és ha nyer a Tisza, érvényt is fog ennek szerezni, efelől ne legyenek kétségeink.

El fognak venni minden kedvezményt, és új terheket is bevezetnek. Ez valójában az adóemelés politikája, amely minden magyar embert érinteni fog.

A Tisza energiapolitika az olcsó orosz energiáról való leválásra, és az uniós források „hazahozatalára” épít, ami totálisan bizonytalan, és komoly politikai feltételekhez kötött. Brüsszel nem fog fizetni. Hiszen Brüsszel éppen a magyar emberek pénzét akarja elvenni a Tisza Párton keresztül a Tisza-adó segítségével, hogy azt az ukránoknak adják. Brüsszel csak vinni fogja a pénzt, és akkor a költségeket végül a magyar fogyasztók fogják megfizetni.