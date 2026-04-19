Tavaszi zsongás a Várkertben: Sztárfellépők és gyermekkacaj töltötte meg a Bazárt!
Ismét a családoké volt a főszerep a főváros legszebb panorámájú helyszínén: ma, április 19-én ellepték a gyerekek a Várkert Bazárt. A „Tavaszi zsongás” elnevezésű családi napon a bábszínháztól a kézműves workshopokig minden volt, ami egy tökéletes vasárnaphoz kell.
Április 19-én, vasárnap már a kora délelőtti órákban megtelt élettel a Várkert Bazár rendezvényterme, ahol 10 órától vette kezdetét az év egyik leghangulatosabb tavaszi eseménye. Aki vasárnap a budai Vár lábát választotta úti célnak, az egy pillanatig sem unatkozhatott: a Tavaszi zsongás programsorozat bebizonyította, hogy a kultúra és a szórakozás kéz a kézben jár a fővárosban.
Koncertek és varázslat: egész családokat ragadott magával a Tavaszi zsongás
A színpadon egymást váltották a gyerekkoncertek és a látványos bábszínházi előadások, amik nemcsak a kicsiket, de a szülőket is visszarepítették a gyerekkorukba. A Várkert Bazár aulája visszhangzott a nevetéstől, amikor az interaktív játékok során a gyerekek is a produkciók részeseivé válhattak. A szervezők gondoskodtak róla, hogy senki ne maradjon mozgás nélkül: a táncos foglalkozások alatt még a legvisszahúzódóbb apróságok is táncra perdültek.
Kreativitás minden mennyiségben
Akik a pörgés mellett az alkotást választották, azok a kézműves foglalkozásokon élhették ki kreativitásukat.
- Tavaszi díszek,
- színes bábok és
- egyedi alkotások születtek a gyerekek kezei alatt,
miközben a szülők a Dunára néző kilátás mellett pihenhették ki a hét fáradalmait. Az esemény egészen este 18 óráig várta az érdeklődőket, így a délutáni alvás után is érdemes volt kilátogatni.
Hírességek a tömegben?
Ahogy az egy-egy hasonló rendezvényen lenni szokott, a látogatók között több ismert arcot, népszerű influenszer anyukát és apukát is fel lehetett fedezni, akik gyermekeikkel együtt élvezték a vasárnapi napsütést és a programokat.
