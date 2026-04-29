Ma a táncművészetet ünnepeljük: április 29-e a mozdulatok és a tánc világnapja

1982 óta április 29-én ünnepeljük világszerte a tánc világnapját. A dátumválasztás nem véletlen: 1727-ben ezen a napon született a francia Jean Georges Noverre, akit a "balett Shakespeare-jeként" is emlegetnek. Noverre nevéhez fűződik a cselekményes balett megteremtése, amellyel a táncot önálló, érzelmeket kifejező művészeti ággá emelte. Az UNESCO Nemzetközi Táncbizottsága által alapított ünnep célja, hogy népszerűsítse a táncot, és áthidalja a kulturális határokat a mozgás univerzális nyelvén keresztül.

Ma van a tánc világnapja. Fotó: Fehér Gábor / Mediaworks archívum

Ünnepi gála lesz a Nemzeti Táncszínházban

A Magyar Táncművészek Szövetsége a Nemzeti Táncszínházzal közösen idén is nagyszabású gálaesttel készül a táncművészet legnagyobb ünnepén. Az esemény keretében adják át a szövetség szakmai díjait, valamint ekkor ismerik el az Imre Zoltán Alapítvány és az Ifj. Nagy Zoltán Alapítvány díjazottjait is. Az est folyamán a közönség ízelítőt kaphat a 2026-ban kitüntetett művészek és alkotók legkiemelkedőbb előadásaiból. További részletek az esemény hivatalos oldalán érhetők el.

A sebesség megszállottjainak is jelentős nap a mai

1899-ben ezen a napon történt meg az áttörés: Camille Jenatzy belga autóversenyző „La Jamais Contente” nevű, torpedó alakú járművével először lépte át a 100 km/h-s sebességet szárazföldön. Az elektromos hajtású autóval elért 105,88 km/h-s rekord akkoriban felfoghatatlan gyorsaságnak számított, és Jenatzy ezzel végleg beírta magát az autósport történetébe.

Ezen a napon hunyt el a horror atyja is

Alfred Hitchcock, a feszültségkeltés és a pszichológiai thriller mestere 1980. április 29-én távozott az élők sorából. A filmtörténet egyik legnagyobb hatású rendezője karrierjét még némafilmek feliratozásával kezdte, majd olyan remekművekkel vált halhatatlanná, mint a Psycho vagy a Madarak. 1979-ben az angol királynő lovaggá ütötte munkásságáért.

A cipzár is egy április 29-ei napon lett az életünk része

Ezen a napon, 1913-ban szabadalmaztatta Gideon Sundback svéd-amerikai mérnök a modern cipzárt. Bár az alapötlet már korábban is létezett, Sundback volt az, aki kidolgozta a nyitást és zárást végrehajtó kocsit és a fogak pontos illeszkedését, ezzel forradalmasítva a textilipart és a mindennapi öltözködésünket.