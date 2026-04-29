Ma a táncművészetet ünnepeljük: április 29-e a mozdulatok és a tánc világnapja
A világ minden pontján április 29-én a ritmus, a testbeszéd és az érzelmek mozgásba öntött formája kerül a középpontba. Ezen a napon a tánc közösségformáló erejére és a művészi önkifejezés szabadságára hívják fel a figyelmet.
1982 óta április 29-én ünnepeljük világszerte a tánc világnapját. A dátumválasztás nem véletlen: 1727-ben ezen a napon született a francia Jean Georges Noverre, akit a "balett Shakespeare-jeként" is emlegetnek. Noverre nevéhez fűződik a cselekményes balett megteremtése, amellyel a táncot önálló, érzelmeket kifejező művészeti ággá emelte. Az UNESCO Nemzetközi Táncbizottsága által alapított ünnep célja, hogy népszerűsítse a táncot, és áthidalja a kulturális határokat a mozgás univerzális nyelvén keresztül.
Ünnepi gála lesz a Nemzeti Táncszínházban
A Magyar Táncművészek Szövetsége a Nemzeti Táncszínházzal közösen idén is nagyszabású gálaesttel készül a táncművészet legnagyobb ünnepén. Az esemény keretében adják át a szövetség szakmai díjait, valamint ekkor ismerik el az Imre Zoltán Alapítvány és az Ifj. Nagy Zoltán Alapítvány díjazottjait is. Az est folyamán a közönség ízelítőt kaphat a 2026-ban kitüntetett művészek és alkotók legkiemelkedőbb előadásaiból. További részletek az esemény hivatalos oldalán érhetők el.
A sebesség megszállottjainak is jelentős nap a mai
1899-ben ezen a napon történt meg az áttörés: Camille Jenatzy belga autóversenyző „La Jamais Contente” nevű, torpedó alakú járművével először lépte át a 100 km/h-s sebességet szárazföldön. Az elektromos hajtású autóval elért 105,88 km/h-s rekord akkoriban felfoghatatlan gyorsaságnak számított, és Jenatzy ezzel végleg beírta magát az autósport történetébe.
Ezen a napon hunyt el a horror atyja is
Alfred Hitchcock, a feszültségkeltés és a pszichológiai thriller mestere 1980. április 29-én távozott az élők sorából. A filmtörténet egyik legnagyobb hatású rendezője karrierjét még némafilmek feliratozásával kezdte, majd olyan remekművekkel vált halhatatlanná, mint a Psycho vagy a Madarak. 1979-ben az angol királynő lovaggá ütötte munkásságáért.
A cipzár is egy április 29-ei napon lett az életünk része
Ezen a napon, 1913-ban szabadalmaztatta Gideon Sundback svéd-amerikai mérnök a modern cipzárt. Bár az alapötlet már korábban is létezett, Sundback volt az, aki kidolgozta a nyitást és zárást végrehajtó kocsit és a fogak pontos illeszkedését, ezzel forradalmasítva a textilipart és a mindennapi öltözködésünket.
Három éve hunyt el az ország kvízmestere
Vágó István, a magyar televíziózás meghatározó alakja, gyógyszer-vegyészmérnök és polihisztor 2023. április 29-én hunyt el. A „kvízprofesszor” nemcsak páratlan tudásával és eleganciájával, hanem hihetetlen nyelvismeretével is lenyűgözte a nézőket: haláláig folyamatosan tanult, utolsó évében éppen a kínai nyelvbe vágott bele. 74 éves volt.
Vilmos és Katalin esküvője is ezen a napon volt
15 évvel ezelőtt, 2011. április 29-én a világ a londoni westminsteri apátságra figyelt, ahol Vilmos herceg és Kate Middleton házasságot kötött. Az eseményt televízión és az interneten keresztül milliárdok követték, azóta ez a nap a brit királyi család egyik legkedvesebb évfordulója.
Ezen a négy helyszínen várják ma a véradókat Budapesten
- 07:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00–14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 10:00–16:00 óra között a SOTE-n (1094. Budapest, Tűzoltó u. 37–43.)
- 12:00–19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Jóval hidegebb lesz ma az időjárás
A koponyeg.hu szerint szerdán erősen felhős, a délnyugati tájakon borult lesz az ég. Délnyugaton több helyen várható eső, zápor, máshol csak elvétve alakulhat ki csapadék. Az északkeleti szél megélénkül, a hajnali 5 fok után a hőmérséklet mindössze 15 fokig emelkedik, így érdemes rétegesebben öltözni.
Ma ér véget a Lengyel Filmtavasz
Idén április 29-ig tart a Toldi moziban a 32. Lengyel Filmtavasz. Ma még betekintést nyerhetünk a kortárs lengyel film legizgalmasabb alkotásaiba, és a filmekhez kapcsolódó beszélgetésekbe is belehallgathatunk. Egészen pontosan: 19 órai kezdettel a Budapesti napló c. alkotást lehet megtekinteni. További információk a fesztiválról és a mai filmről itt található.
