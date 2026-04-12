Egy siket és vak kutya lett a táncparkett királynője - ezt mondja róla gazdija
Kevesen hittek volna abban, hogy a vakon és siketen született border collie valaha teljes életet élhet, de gazdája, Hanna meglátta benne a bajnokot. Ez a különleges, fogyatékkal élő kutya mára a Dog Dancing parkettjén bizonyítja, hogy a bizalom és a kitartás minden korlátot képes ledönteni.
Sokan talán lemondtak volna róla, de Hanna meglátta benne a lehetőséget. Mia, a fogyatékkal élő kutya, vak és siket is. A border collie nemcsak szerető otthonra talált, de mára a Dog Dancing parkettjének egyik különleges győztese is lett. Története a feltétlen bizalomról és elhunyt édesanyja örökségéről szól.
Amikor Hanna meglátta a Border Collie Fajtamentésnél a hófehér kutyust, rögtön tudta: Mia lesz a negyedik kutyája. A kiskutya „dupla merle” mutációval született, felelőtlen szaporítók kutyájaként, ami miatt nem lát és nem is nem hall. A lány mindig is szerette a kihívásokat, így nem volt kérdés számára, hogy hazaviszi a menhelyről a fogyatékokkal élő kutyust, akit valószínűleg senki más nem választott volna. Arra pedig végképp nem gondolt, hogy egyszer bajnok lesz a sérült kutyájából.
Kezdeti nehézségek a falkában
A beilleszkedés nem volt könnyű. Mia eleinte gyakran nekiment a többi kutyának, mert nem érzékelte őket. A legkisebb mudi három napig ugatott rá, de mára teljes az összhang: együtt alszanak, imádják egymást.
A többiek megtanulták, hogy morogni felesleges – terelőkutyák lévén apró, jelzésértékű csipkedésekkel adják Mia tudtára, ha ott vannak. Most már mindenki elfogadta őt, vakon és siketen.
Egy kis lakásban lakunk, tehát hogy az első három nap az ilyen nagyon kaotikus volt, így főleg az ő szempontjukból, és akkor már így néztük is, hogy hú, hát ez hosszú távon nagyon nem fog jól működni, de szépen megszokták ők is egymást. Az egyik kutyussal már együtt alszanak, meg együtt játszanak, nagyon jó barátok, de a többiek is elfogadták
- meséli boldogan a gazdi.
A sarokban gubbasztás helyett a munkát választották
Bár Mia az első pillanattól kezdve bújós és kedves kutya volt, Hanna bevallotta: az igazi, mély kötődéshez idő kellett. Az örökbefogadás utáni első hónapokban Mia még bárki után boldogan elindult az utcán, akitől egy kis simogatást remélt – számára akkor még minden ember egyforma volt. A fordulatot a közös munka, a Dog Dancing hozta el, ami egy szinkronmozgás, egyedi tánc a kutyával, ráadásul zenére.
Körülbelül egy fél éve kezdtünk el közösen sportolni, amikor azt éreztem: most már ő is tudja, hogy az én kutyám
- mondja Hanna.
A tanítás során Mia megtanulta, hogy a világ zaját és fényeit Hanna érintései helyettesítik. Ez a fajta figyelem olyan bizalmat épített ki köztük, ami túlmutat a hétköznapi gazdi-kutya kapcsolaton. Hanna eredetileg azért vágott bele a Dog Dancingbe, mert kutyakiképzőként kereste a szakmai fejlődést, és lenyűgözte az a rendkívüli koncentráció és motiváció, amit ez a sportág megkövetel. Rögtön tudta, hogy ez lesz a kulcs Mia korlátainak áttöréséhez.
Amikor az oktatónk, Orsi kimondta a bűvös mondatot, miszerint ebben a sportban nincsenek kötelező elemek és minden trükköt teljesen a kutya igényeire és adottságaira szabhatunk, azonnal tudtam, hogy Miával is ez lesz a mi utunk. Ez lesz az ő sportja!
Hanna kutyakiképzőként dolgozik, pontosan tudja, mire van szüksége egy border collie-nak. Sokan féltenék, elzárnák az egészségi állapota miatt, de ő másképp döntött, érezte, hogy kutyájának pont ez a kutyasport tesz majd jót, mert fontosnak érzi magát.
Neki is kell a mozgás és az agyi fárasztás, mint egy egészséges kutyának. Én nem teszek különbséget köztük, úgy viselkedek vele, mint az egészségesekkel.
Profi edző segíti a felkészülést
Kriz Orsi, Dog Dancing mesteroktató, aki 2017 óta edz kutyákat, maga is versenyzik, többszörös országos bajnok és világbajnoki címet is szerzett már.
Ő segít Hannának és Miának a koreográfiában. Hanna eredetileg egy másik kutyájával járt hozzá, de hamar felvetődött: mi lenne, ha Miával is megpróbálnák? Orsi azonnal rábólintott a hatalmas szakmai kihívásra.
A bírók is csodálkoztak az elején, hogy hogyan lehetséges ez, hogy egy vak és siket kutya ezt a sportot ilyen szinten űzi. Soha nem gondoltam, hogy valaha megtapasztalom ezt a helyzetet. Egy vak és süket kutyát tanítani és felkészíteni versenyekre a gazdájával együtt. És bőgni, amikor látom az eredményt...
- meséli meghatódva az edző.
Orsi segítségével Mia ma már jutalomfalat nélkül, tűpontosan ad elő különféle kutyatáncot és már versenyeket is nyert senior handicap kategóriában.
Így tanítják neki a „lehetetlent”
Mivel a kutya nem hall és nem lát, talán a legfontosabb az érintés:
Rezgő nyakörv: Ezzel jelzik neki a pontos pillanatot, ha jól dolgozott.
Testjelek: Olykor egy tenyér billentés vagy a gazdi megdőlése a "parancsszó", ő nem lát, hanem érez.
Lelkesedés: Mia annyira várja a tréningeket, hogy ha megérzi a jutifalat szagát, azonnal "munkába" áll.
Mia számára a gyakorlás nem kényszer, hanem a nap fénypontja, amit már a készülődés apró jeleiből megérez. Hanna szerint a kutyus ilyenkor szinte kicserélődik és minden mást kizárva csak a közös munkára összpontosít.
Amikor tudja, hogy gyakorolni megyünk, az a lelkesedés, amivel rohan, amivel jön, egyszerűen leírhatatlan. Ilyenkor senki nem piszkálhatja, még a kedvenc oktatójának, Orsinak is csak egy gyors köszönés jut, aztán már áll is be a munkába, mert azonnal csinálni akarja a feladatokat. Utána hosszabbak is lehet szeretgetni, de addig semmiképp!
„Anyu is ezt akarta volna”
Hanna számára Mia sikere érzelmi ügy is. Édesanyja – aki sajnos már nem él – mindig az elesettek védelmezője volt. Ő tanította meg lányának, hogy a sérült élőlényeket is elfogadással kell szeretni, mert ők pont így teljesek.
Sokat gondoltam anyura, amikor hazahoztuk Miát. Ő is mindig felkarolta az elveszett állatokat, segített nekik kiteljesedni
- emlékszik vissza édesanyjára Hanna.
A csodacsapat nem áll meg itt. Orsi és Hanna már új koreográfián dolgoznak, ahol Mia távolról, sőt, háttal is tudjon majd "táncolni", pont úgy, mint egy makkegészséges Dog Dancing-es kutya. Elkápráztatva mindenkit erejével és élni akarásával.
ITT láthatod Mia és Hanna közös táncát a Dog Dancing versenyen.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre