Egy siket és vak kutya lett a táncparkett királynője - ezt mondja róla gazdija

Sokan talán lemondtak volna róla, de Hanna meglátta benne a lehetőséget. Mia, a fogyatékkal élő kutya, vak és siket is. A border collie nemcsak szerető otthonra talált, de mára a Dog Dancing parkettjének egyik különleges győztese is lett. Története a feltétlen bizalomról és elhunyt édesanyja örökségéről szól.

Fogyatékkal élő kutya: Vak és siket, első látásra beleszeretett gazdája, Hanna / Fotó: Beküldött fotó

Amikor Hanna meglátta a Border Collie Fajtamentésnél a hófehér kutyust, rögtön tudta: Mia lesz a negyedik kutyája. A kiskutya „dupla merle” mutációval született, felelőtlen szaporítók kutyájaként, ami miatt nem lát és nem is nem hall. A lány mindig is szerette a kihívásokat, így nem volt kérdés számára, hogy hazaviszi a menhelyről a fogyatékokkal élő kutyust, akit valószínűleg senki más nem választott volna. Arra pedig végképp nem gondolt, hogy egyszer bajnok lesz a sérült kutyájából.

Fogyatékkal élő kutya: Mia, vak és siket, így született felelőtlen szaporítók miatt / Fotó: beküldött

Kezdeti nehézségek a falkában

A beilleszkedés nem volt könnyű. Mia eleinte gyakran nekiment a többi kutyának, mert nem érzékelte őket. A legkisebb mudi három napig ugatott rá, de mára teljes az összhang: együtt alszanak, imádják egymást.

Teljesen befogadták Miát a falkába / Fotó: beküldött

A többiek megtanulták, hogy morogni felesleges – terelőkutyák lévén apró, jelzésértékű csipkedésekkel adják Mia tudtára, ha ott vannak. Most már mindenki elfogadta őt, vakon és siketen.

Egy kis lakásban lakunk, tehát hogy az első három nap az ilyen nagyon kaotikus volt, így főleg az ő szempontjukból, és akkor már így néztük is, hogy hú, hát ez hosszú távon nagyon nem fog jól működni, de szépen megszokták ők is egymást. Az egyik kutyussal már együtt alszanak, meg együtt játszanak, nagyon jó barátok, de a többiek is elfogadták

- meséli boldogan a gazdi.

Hanna kutyái nagyon jól kijönnek egymással, hamar befogadták Miát is / Fotó: beküldött

A sarokban gubbasztás helyett a munkát választották

Bár Mia az első pillanattól kezdve bújós és kedves kutya volt, Hanna bevallotta: az igazi, mély kötődéshez idő kellett. Az örökbefogadás utáni első hónapokban Mia még bárki után boldogan elindult az utcán, akitől egy kis simogatást remélt – számára akkor még minden ember egyforma volt. A fordulatot a közös munka, a Dog Dancing hozta el, ami egy szinkronmozgás, egyedi tánc a kutyával, ráadásul zenére.

Körülbelül egy fél éve kezdtünk el közösen sportolni, amikor azt éreztem: most már ő is tudja, hogy az én kutyám

- mondja Hanna.