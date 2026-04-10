Szívmelengető: együtt énekelt a tömeg Radics Gigivel és Curtisszel

Vasárnap már választ az ország, így jogosan mondhatjuk, hogy a véghajrába érkezett a kampány. Orbán Viktor azonban most sem pihenhet. Péntek este a székesfehérvári Városháza térre várta mindazokat, akik számára fontos, hogy Magyarország továbbra is a béke és a nyugalom szigete maradjon, miközben a körülöttünk lévő világ zavaros és kiszámíthatatlan.

Magyarország miniszterelnökének hívószavára ismét rengetegen mozdultak meg. Jól láthatóan az egész város kíváncsi volt a színpadon elhangzó beszédekre.

Ahogyan természetesen arra is kíváncsiak voltak, hogy Radics Gigi és Curtis hogyan adják elő Demjén Ferenc emblematikus slágerének átiratát. A tömegeknek ismét nem kellett csalódniuk: együtt énekelték az előadókkal a jól ismert sorokat.