Szívmelengető: együtt énekelt a tömeg Radics Gigivel és Curtisszel
Székesfehérváron is felcsendült A szabadság vándorai dal Radics Gigi és Curtis előadásában. A tömeg együtt énekelte velük a dalt.
Vasárnap már választ az ország, így jogosan mondhatjuk, hogy a véghajrába érkezett a kampány. Orbán Viktor azonban most sem pihenhet. Péntek este a székesfehérvári Városháza térre várta mindazokat, akik számára fontos, hogy Magyarország továbbra is a béke és a nyugalom szigete maradjon, miközben a körülöttünk lévő világ zavaros és kiszámíthatatlan.
Magyarország miniszterelnökének hívószavára ismét rengetegen mozdultak meg. Jól láthatóan az egész város kíváncsi volt a színpadon elhangzó beszédekre.
Ahogyan természetesen arra is kíváncsiak voltak, hogy Radics Gigi és Curtis hogyan adják elő Demjén Ferenc emblematikus slágerének átiratát. A tömegeknek ismét nem kellett csalódniuk: együtt énekelték az előadókkal a jól ismert sorokat.
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre