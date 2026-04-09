Egy szimulációban élünk? Megdöbbentő elmélettel állt elő egy szakértő

A Louisville-i Egyetem Cyber Security Labjának alapítója, Dr. Roman Yampolskiy a múlt héten csatlakozott Steven Bartletthez a The Diary of a CEO című műsorban. A közel 90 perces, agytekervényeket megmozgató beszélgetés során a szakértő felfedte, hogy szerinte az emberiség már annyira beleolvadt a technológiai életbe, hogy lényegében egy szimulációban élünk. Ez azonban az ő szemében szó szerint gyerekjáték.

„10 milliárd szimuláció és egy valós világ létezik" - megdöbbentő elméletet osztott meg a szakértő

A szakértő szerint a mélyebb üzenet egy olyan jövőbeli emberfajról szól, amely már teljesen legyőzte a technológiát, és most a saját szórakoztatására létrehozott digitális világokkal játszik.

Végigjárhatod a világot, vagy kivetítheted egy képernyőre, hogy mások is láthassák. A Google kiadott egy olyan technológiát, amely egy egyszerű parancs segítségével lehetővé teszi, hogy létrehozz egy háromdimenziós világot, amelyben aztán navigálhatsz. Ennek a világnak van memóriája, így ha festesz a falra, majd elfordulsz, és visszanézel, az ott marad. Amikor ezt látom, azt mondom: "A fenébe, ez olyan, mintha a kezdetén állnánk annak, hogy olyan szimulációt hozzunk létre, amely megkülönböztethetetlen mindattól, amit itt látok"

- magyarázta a műsorvezető.

A szakértő Bartlettnek a Google Genie 3-ra tett utalására reagált, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyetlen képből egy egész világot hozzanak létre, majd mosolyogva hozzátette: "Pontosan. Ezért gondolom, hogy egy szimulációban vagyunk, pontosan ez az oka. Az AI eléri azt a szintet, hogy emberi szereplőket, emberi megnyilvánulásokat hozzon létre, a virtuális valóság pedig eléri azt a szintet, hogy megkülönböztethetetlen legyen a miénktől.”

Bartlett tovább kérdezte az AI-szakértőt elméletének alapelvéről:

Mindenképpen rengeteg szimulációt futtatunk kutatás, szórakozás, játékok és mindenféle más okból, és ezek száma messze meghaladja a valós világok számát, amelyekben élünk. Nézzük csak meg a videojátékokat, amelyeket a gyerekek játszanak: minden gyerek 10 különböző játékot játszik. A világon egymilliárd gyerek van, tehát 10 milliárd szimuláció és egy valós világ létezik

- mondta.