Orbán Viktor, Szentkirályi Alexandra, Szalay-Bobrovniczky Kristóf – így szavaztak a Fidesz politikusai

Április 12-én minden magyar állampolgár dönthet a jövőjéről. A Fidesz politikusai már reggeli órákban elmentek szavazni, közülük néhányan szeretteikkel együtt. Galériánkban mutatjuk az elkapott pillanatokat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 13:48
galéria 2026 Választások

A szavazás a magyar állampolgárok szuverén joga, ezzel pedig a Fidesz politikusai már kora reggel éltek. Galériánkban mutatjuk, hogyan örökítették meg a szavazás pillanatát.

Szentkirályi Alexandra is szavazott
Így szavaztak a Fidesz politikusai Fotó: Bruzák Noémi / MTI/Bruzák Noémi

Családjukkal, szeretteikkel és kutyájukkal is szavaztak a Fidesz politikusai

A választások tétje minden magyar számára ismert. Nem csupán a választópolgárok, hanem a politikusok is döntenek arról, milyen Magyarországot szeretnének; egy ukránpárti, brüsszeli parancs szerint működő kormányzás alatt kívánnak élni, vagy egy biztonságos, szuverén, békés Magyarországot akarnak. 

Orbán Viktor miniszterelnök korán kezdte a napot, Lévai Anikóval együtt adták le a voksukat. Szintén közösen szavazott Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz elnöke, valamint férje, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is.

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő, valamint Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter családjával közösen mentek szavazni.

A Fidesz politikusai közül többen megörökítették a pillanatot, ahogy részt vesznek ebben a sorsdöntő választásban. Ezzel is szeretnék felhívni a figyelmet erre az állampolgári kötelességre, amely egy felelős döntés is. A részvételi arányokról már most úgy látszik, hogy történelmi rekordot dönthetnek.

Galériánkban mutatjuk, hogyan mentek el szavazni a Fidesz politikusai:

Fotókon a Fidesz politikusai szavazás közben

