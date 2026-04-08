Ma van a roma identitás, kultúra és összetartozás világnapja
Pontosan 55 évvel ezelőtt Londonban olyan döntések születtek, amelyek máig meghatározzák a roma közösségek önképét. Az első Cigány Világkongresszus nemcsak jelképeket adott, hanem hangot is a világ cigányságának, a roma kultúra bemutatása és megőrzése ettől a pillanattól nemzetközileg is fontossá vált.
1971. április 8-án, azaz ma 55 éve Londonban rendezték meg az első Cigány Világkongresszust, amely mérföldkőnek számít a roma közösségek nemzetközi összefogásában. Ezen az eseményen fogadták el többek között egységes megnevezésnek a roma szót, amely cigányul embert jelent, a roma zászlót és himnuszt, valamint itt erősödött meg az a törekvés, hogy a világ különböző országaiban élő cigányság közösen lépjen fel jogai és identitása védelmében. 1990-ben a negyedik Világkongresszuson fogadták el, hogy április 8-a a roma kultúra és összetartozás ünnepe legyen.
A roma kultúra napja
1971-ben még Charlie Chaplin is felszólalt a romák mellett, sőt elmondta azt is, hogy ő maga is cigány származású anyai részről, de azóta számtalan nemzetközi híresség vállalta roma identitását. A hazai művészeti élet szereplői közül sokan hatalmas sikereket értek el, és sokan közülük magas állami kitüntetésekben részesültek. Mindez a történelmi gyökerekből nőtt és virágzott ki itt a Kárpát-medencében.
Kik a cigányok és hogy kerültek ide?
A cigányság eredete a mai India északnyugati területeire vezethető vissza, ahonnan a kutatások szerint a 10–11. század környékén indultak el nyugati irányba. Európában a 14–15. századtól kezdve jelentek meg nagyobb számban. Bár hosszú ideig vándorló életmódot folytattak, mára a roma közösségek letelepedtek, miközben kulturális örökségük számos eleme fennmaradt. Magyarországon a cigányság is több hullámban érkezett, elsősorban a középkor folyamán. A hazai roma közösség rendkívül sokszínű: ide tartoznak például a romungrók, az oláh cigányok és a beások, akik nyelvben és bizonyos hagyományokban is különböznek egymástól a több évszázados vándorlás miatt. A hazai cigányság története szorosan összefonódik Magyarország történelmével. A magyar romák részt vettek a legnagyobb történelmi fordulópontokban is, a magyar irodalom, valamint zeneművészet egy nagy szelete szól róluk, illetve általuk.
A cigányság ünnepel
„Kultúra nélkül senkik vagyunk” – mondja a Sára Sándor-díjas dokumentumfilm-rendező. Papp Róbert, a Szentandrássy István Roma Művészeti Galéria igazgatója sok éve azon fáradozik, hogy olyan szegmensét mutassa be a cigánylétnek, amely kevésbé ismert a többségi társadalomban. Mindezt magas színvonalon teszi, sokszor úgy, hogy visszafordíthatatlan pozitív hatást képes kiváltani a munkájával.
A RomART galéria képeit elvittük sok vidéki városba, mindenhol óriási sikert arattunk a gyűjteménnyel. Volt olyan város is, ahol miután meglátták a kiállítás anyagát, visszahívtak minket, hogy egy belvárosi patinás helyen méltóbb körülményeket kapjanak helyet a képek. Azért dolgozom, hogy a roma művészet bemutatását magas színvonalra emeljem, hiszen a kultúra határozza meg az emberi létet véleményem szerint
– mondja Papp Róbert.
Lakatos Mónika Kossuth-díjas énekesnő is a roma kultúra terjesztését tűzte ki életcéljául. A nemzetközileg is elismert énekesnő azt mondja, csodálatos dolog számára a kettős identitás:
A magyarságom mellett cigány vagyok, egy a gondolat, az érzés, hiába szóródott szét a cigányság. A nyelv és a kultúra miatt létezünk, és ezt próbáltam eddig is továbbadni világszerte. A szűk családomban is fontosnak tartom, hogy a cigány identitás a nyelven át is megmaradjon, de azt majd a gyerekeink fogják eldönteni, mit tartanak fontosnak abból, amit mi tanítunk nekik, a lényeg, hogy a pozitív értékeket átadva büszkék legyenek saját magukra
– mondja Lakatos Mónika.
A cigányság magyarországi kulturális élete rendkívül gazdag, és jelentős hatást gyakorolt mind a magyar, mind a nemzetközi művészeti életre. A magyar–cigány népi zenekarok már a hangosfilm megjelenésével országos ismertséget szereztek maguknak. Magas színvonalú előadásaikkal, és szívhez szóló zenéjükkel támogatták meg a magyar sírva vigadás életérzést. Számos kiemelkedő roma származású művész gazdagította a magyar és a nemzetközi kultúrát. A zenében olyan világhírű alkotók emelkedtek ki, mint Lakatos Roby vagy Snétberger Ferenc, Szakcsi Lakatos Béla vagy a Száztagú Cigányzenekar, Bangó Margit, vagy a festők közül Szentadrássy István, írók közül Lakatos Menyhért.
Ezek a művészek nemcsak saját területükön értek el sikereket, hanem hozzájárultak a roma identitás és kultúra elismertetéséhez is, amelyet éppen ma 55 éve ünneplünk. A világnap alkalmából érdemes ellátogatni valamelyik tematikus kulturális megmozdulásra, például a már említett
- RomART Karaván vándorkiállításra a Szentandrássy István Roma Művészeti Galériába.
