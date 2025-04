Hangosfilm: 94 évvel ezelőtt érkezett meg Magyarországra

A Kék bálvány című filmet 1931. április 28-án kezdték el fotrgatni és öt hónappal később, 1931. szeptember 25-én már be is mutatták a budapesti Royal Apolló moziban. Olyan népszerű színészek játszottak benne, mint Jávor Pál, a főszereplő, Beregi Oszkár és Gózon Gyula. Rendezte Lázár Lajos, operatőre Eiben István volt. A film azonban nagy bukás volt. Szokatlan volt a témája, egy Amerikában játszódó, szenvedélyektől fűtött társadalmi dráma. A rossz történetet egy rossz forgatókönyv dolgozta fel, minden rossz volt rajta, úgyhogy a hazai közönségnek nem tetszett, nem is fogadta el. Csupán a film két betétdala volt sikeres. Mégis ez a film jelentette a magyar hangosfilm-korszak kezdetét.

Jávor Pál főszereplésével készült az első magyar hangosfilm 94 éve. A Kék bálvány nagy bukás volt – Fotó: Fortepan-Kotnyek-Antal / Fortepan / Bauer Sándor

Zsidók százait mentette meg

Ma lenne 117 éves Oskar Schindler üzletember, gyártulajdonos, aki 1908-ban, Zwittauban született, ami a Szudétavidéken található, ami akkor az Osztrák–Magyar Monarchia területe volt. Oskar Schindler a Holokauszt idején mintegy 1200 embert mentett meg a deportálástól és a várható haláltól. Őket lőszer- és edénygyáraiban alkalmazta Lengyelország, illetve a mai Csehország területén. Róla szól a Schindler bárkája című könyv és a Schindler listája című film is.

Mussolini ezen a napon végezte be

80 évvel ezelőtt, 1945-ben, menekülés közben fogták el partizánok Benito Mussolinit, aztán ki is végezték, méghozzá szeretőjével, Clara Petaccival együtt. A kivégzésüket követően holttestüket Milánóban közszemlére tették.

Neki köszönhető a „Szuperkocsi”

1916-ban, azaz 109 évvel ezelőtt születt meg Ferruccio Elio Arturo Lamborghini olasz autógyáros. Kezdetben katonai kocsikat gyártott, majd 1949-ben rátért a traktorok építésére. Az ötvenes években vásárolt magának egy Ferrarit, de elégedetlen volt vele, mert rendkívül szervizigényes volt. Reklamációjával egyenesen Enzo Ferrarihoz fordult, aki nem foglalkozott vele. Ekkor határozta el, hogy megteremti a szuper kocsit, ami még a Ferrarikat is felülmúlja. Így indult el a Lamborghini története.

A Lamborghini azért született, hogy felülmúlja a Ferrarikat. Ennek már 109 éve – Fotó: Broderick Armbrister / Pexels (illusztráció)

Budapest Fotó Fesztivál 2025

A Budapest Fotó Fesztivál kilencedik évében hat héten át, egészen május 11-ig, ötven kiállításmegnyitóval és számos programmal várja az érdeklődőket. Április 28-án az alábbi programok várják a Fotó Fesztivál keretében az érdeklődőket:

Somogyvári Kata: Lökéshullám , Újlipótvárosi Klub-Galéria

A női szerepek sokféleségét és az azokkal kapcsolatos kihívásokat vizsgálja egyéni látásmóddal.

A fotóművészet és a mesterséges intelligencia kapcsolatát boncolgatja új látásmódokkal.

RoMantikus és melankolikus vizuális világ egyéni művészi interpretációban.

Intim és személyes témákra reflektáló hallgatói alkotások.

Családi történetek vizuális megörökítése, személyes élettörténetekkel.

Geometrikus és absztrakt megközelítésben mutatja be a világ változásait.

Az ébrenlét és álomba merülés közti átmeneti állapot fotómontázsokon keresztül.

Az iráni mindennapokat bemutató fotósorozat.

Egy év napi pillanatképeinek dokumentációja.

A megkötöttségektől való felszabadulás vizuális ábrázolása.

A digitális forradalom és társadalmi átalakulások kapcsolata.

JazzFest Budapest

A JazzFest Budapest április 27. és május 14. között kerül megrendezésre, és számos hazai és nemzetközi jazzelőadót vonultat fel különböző budapesti helyszíneken. A fesztivál célja, hogy bemutassa a jazz műfajának sokszínűségét, és minden korosztály számára élményt nyújtson. Április 28-án, hétfőn a programsorozat részeként Amphitrio-előadás lesz a Premier KultCaféban, illetve Tenores di Orosei & Borbély–Battyányi–Mohácsy-koncert is lesz a Fonó Budai Zeneházában.