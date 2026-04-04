Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Döbbenetes: ennyibe kerülne az élet védett ár és rezsicsökkentés nélkül

A meglévő intézkedések nélkül az energiaválság tönkretenné a magyarokat. Egy átlagos család ma több tízezer forintot spórol havonta, hála a rezsicsökkentésnek és az árvédelemnek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
rezsicsökkentés energiaválság magyar család üzemanyagárak védett ár energiahelyzet

A kormány tájékoztatása szerint a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár jelenleg havi közel 100 ezer forintos terhet vesz le a magyar családok válláról. A nemzetközi energiaválság közepette ezek nélkül drasztikusan megugranának a kiadások - írja a Világgazdaság.

Az energiaárak elszálltak Európában, de itthon a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagárak segítségével még tartják a frontot / Fotó: Csomor Ádám / Világgazdaság

Az elmúlt időszakban az energiaellátás vált Európa egyik legkritikusabb kérdésévé. A közel-keleti konfliktus hatásai begyűrűztek a kontinensre, árrobbanást és bizonytalanságot okozva. Ebben a környezetben a magyar kormány közleménye szerint kulcsfontosságú szerepet játszik a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár.

A számok egyértelműek: egy átlagos család havi költségei közel 100 ezer forinttal lennének magasabbak a jelenlegi intézkedések nélkül. 

  • A benzin esetében ez havi 48 600 forintos többletet jelentene;
  • a gázszámla 31 ezer forinttal;
  • az áramszámla pedig 16 ezer forinttal nőne.

A helyzetet tovább nehezíti az orosz energia körüli politikai feszültség és az Ukrajna felől érkező ellátási bizonytalanság. A Barátság kőolajvezeték körüli problémák miatt az üzemanyag-ellátás is nyomás alá került. A kormány álláspontja szerint az alternatív forrásokra való gyors átállás hatalmas költségekkel járna, amit végső soron a lakosság fizetne meg.

Közben az árak Európa-szerte elszálltak. Március végi adatok szerint a dízel ára több országban 2,2 euró fölé emelkedett literenként, ami 900 forint feletti szintet jelent. Hollandiában, Németországban vagy Svédországban már ez az új valóság, de még a régiós országokban is jóval drágább az üzemanyag, mint Magyarországon.

Ezzel szemben itthon a benzin ára 595 forint, a dízelé 615 forint körül alakul. A különbség nem csak statisztika: ez az, ami havi szinten tízezreket hagy a családoknál.

A kormány szerint a rendszer fenntartását az is segíti, hogy stratégiai ágazatokban erős hazai szereplők működnek, mint a Mol és az MVM. Ezek stabilitást és kiszámíthatóságot biztosítanak az energiaellátásban.

A vita ugyanakkor nem csillapodik: Brüsszel régóta szorgalmazza a hatósági árak kivezetését. A kormány szerint ez a rezsicsökkentés végét jelentené, ami drasztikus költségnövekedést hozna. Számításaik alapján a jelenlegi éves 250-350 ezer forintos rezsiszint akár egymillió forintra is emelkedhetne.

Hivatalos: azonnal átveszik Magyarországtól a védett árat Európában, ez az első uniós tagállam, ami bevezeti – mától ennyibe kerül a benzin és a dízel

Lengyelországban keddtől hatósági maximális árakat vezettek be a benzinre és a gázolajra, hogy enyhítsék a sofőrök terheit.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
