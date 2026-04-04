Döbbenetes: ennyibe kerülne az élet védett ár és rezsicsökkentés nélkül
A meglévő intézkedések nélkül az energiaválság tönkretenné a magyarokat. Egy átlagos család ma több tízezer forintot spórol havonta, hála a rezsicsökkentésnek és az árvédelemnek.
A kormány tájékoztatása szerint a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár jelenleg havi közel 100 ezer forintos terhet vesz le a magyar családok válláról. A nemzetközi energiaválság közepette ezek nélkül drasztikusan megugranának a kiadások - írja a Világgazdaság.
Az elmúlt időszakban az energiaellátás vált Európa egyik legkritikusabb kérdésévé. A közel-keleti konfliktus hatásai begyűrűztek a kontinensre, árrobbanást és bizonytalanságot okozva. Ebben a környezetben a magyar kormány közleménye szerint kulcsfontosságú szerepet játszik a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár.
A számok egyértelműek: egy átlagos család havi költségei közel 100 ezer forinttal lennének magasabbak a jelenlegi intézkedések nélkül.
- A benzin esetében ez havi 48 600 forintos többletet jelentene;
- a gázszámla 31 ezer forinttal;
- az áramszámla pedig 16 ezer forinttal nőne.
A helyzetet tovább nehezíti az orosz energia körüli politikai feszültség és az Ukrajna felől érkező ellátási bizonytalanság. A Barátság kőolajvezeték körüli problémák miatt az üzemanyag-ellátás is nyomás alá került. A kormány álláspontja szerint az alternatív forrásokra való gyors átállás hatalmas költségekkel járna, amit végső soron a lakosság fizetne meg.
Közben az árak Európa-szerte elszálltak. Március végi adatok szerint a dízel ára több országban 2,2 euró fölé emelkedett literenként, ami 900 forint feletti szintet jelent. Hollandiában, Németországban vagy Svédországban már ez az új valóság, de még a régiós országokban is jóval drágább az üzemanyag, mint Magyarországon.
Ezzel szemben itthon a benzin ára 595 forint, a dízelé 615 forint körül alakul. A különbség nem csak statisztika: ez az, ami havi szinten tízezreket hagy a családoknál.
A kormány szerint a rendszer fenntartását az is segíti, hogy stratégiai ágazatokban erős hazai szereplők működnek, mint a Mol és az MVM. Ezek stabilitást és kiszámíthatóságot biztosítanak az energiaellátásban.
A vita ugyanakkor nem csillapodik: Brüsszel régóta szorgalmazza a hatósági árak kivezetését. A kormány szerint ez a rezsicsökkentés végét jelentené, ami drasztikus költségnövekedést hozna. Számításaik alapján a jelenlegi éves 250-350 ezer forintos rezsiszint akár egymillió forintra is emelkedhetne.
