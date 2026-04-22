37 éve szűnt meg a KISZ - egy letűnt kor retró emlékei képeken

A rendszerváltás hajnalán, napra pontosan 37 évvel ezelőtt, 1989 április 22-én szűnt meg a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség, azaz a KISZ. Dacára annak, hogy maga a szervezet a kommunista elnyomó hatalom ifjúsági szervezete volt, egy egész korosztály nosztalgikus emlékeket őriz az építőtáborokról, bulikról és más közösségi összejövetelekről. A rendszerváltás előtt a fiatalok úgy nőttek fel, hogy gyermekkoruk élményeit az úttörőmozgalom programjain szerezték, középiskolás és egyetemi éveiket pedig a KISZ határozta meg. Még akik nem voltak tagok, azok is részt vettek a táborokban, klubokban, táncesteken, hiszen ott lehettek együtt a fiatalok, ott bulizhattak, ismerkedhettek, ott születtek a szerelmek és a barátságok.

Retró emlékeink nyomában: a kép 1959-ben készült az úttörők egy csoportjáról. Forrás: Fortepan / Lipovits Károly

"Mint a mókus fent a fán..." - retró ifjúság emlékek

1989-ig csaknem minden általános iskolás úttörő volt, hiszen ezt elvárták. A gyerekek egyenruhában, kék vagy piros nyakkendővel, jelvényekkel vettek részt az iskolai és közösségi rendezvényeken. Az úttörőélet azonban nem csupán "munkásmozgalmi nevelésből" állt: sokak számára kirándulásokat, nyári táborokat, sportversenyeket és szakköröket, közösségi életet is jelentett.

A középiskolásokat és a dolgozó fiatalokat már a KISZ, vagyis a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség soraiba várták. Itt már kevésbé volt kötelező a részvétel, de előnyökkel járt. A szervezet 1957. március 21-én alakult meg, az akkori állampárt, az Magyar Szocialista Munkáspárt ifjúsági szervezeteként. A dátumválasztás nem volt véletlen: a megalakulást a Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulójára időzítették.

A balatonaligai KISZ építőtábor lakói a Badacsonyi Állami Gazdaság alsótekeresi üzemegységében ribizlit szednek 1974-ben. Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

A KISZ évtizedeken át fontos szerepet játszott a magyar ifjúságpolitika irányításában. Jelen volt az iskolákban, a munkahelyeken, a kulturális életben és a sportmozgalmakban is. Sok fiatal számára a tagság közösségi lehetőségeket és kapcsolatépítést jelentett, miközben a szervezet politikai nevelési feladatokat is ellátott.

A korszak fotóin gyakran látni KISZ-gyűléseket, brigádtalálkozókat, építőtáborokat és ünnepi felvonulásokat. A fiatalok divatja, frizurája, öltözéke és testbeszéde ugyanakkor arról is mesél, hogyan próbált a mindennapi életben utat találni a modernség és a szabadság iránti vágy.