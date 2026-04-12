Tévesen több pénzt utaltak a nőnek, most börtönbe kerülhet

Esze ágába se volt visszautalni a kapott összeget.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 15:30
Azzal vádolnak egy arkansasi nőt, hogy csaknem 20 ezer dollárt (nagyjából 6,5 millió forint) tartott magánál, miután munkaadója tévesen sokkal több pénzt utalt neki, mint akart.

Nem utalta vissza a pénzt, börtön vár rá Fotó: Illusztráció: Unsplash

Tévesen kiutalt pénz! Nem akarta visszaadni a nő

Lopás bűntettével vádolják az 50 éves Rene Nichole Coleman-t, miután tévedésből óránként 1650 dollárt fizettek neki egy 12 órás műszakért, a Memphistől északra fekvő Jonesboro-i Superior Senior Care-nél, amely egy otthoni gondozást nyújtó cég.

Ren 16,50 dollárt keresett átlagosan óránként, majd egy bérszámfejtési probléma megnövelt ezt az összeget a számláján. 2025. május 10-én tévedésből 19 388 dollár érkezett a számlájára, amit később a munkaadója észre is vett.

Miután követelte a pénz visszafizetését a cég, Rene visszautasította azt. A Superior Snior Care feljelentést tett a jonesboro-i rendőrségen, majd április 6-án David Boling Craighead megyei kerületi bíró hivatalosan is vádat emelt a nő ellen. A pénzzel kapcsolatos lopás ilyen összegben Arkansas államban C osztályú bűncselekménynek számít. A cég ezenfelül még pénzügyi nyilvántartásokkal és emailekkel is alátámasztotta az állítását.

Rene elvileg azt mondta, hogy a pénzt már elköltött férje kamionjának a javítására, de ezenkívül már információt nem adott a pénz hollétéről. Egy nyomozó felhívta a nőt, aki azt mondta bemegy és tisztázza a helyzetet, de ez a találkozó elvileg nem történt meg - számol be róla a New York Post.

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki ellene lopás bűntette miatt, majd április 6-án letartóztatták. Ezután Rene beleegyezett, hogy ügyvéd nélkül beszél a rendőrökkel. Információk szerint beismerte a pénz elköltését, majd azt mondta, hogy megpróbálta visszafizetni az összeget volt munkaadójának. Május 18-án kerül a bíróság elé az ügy, kiszabták az óvadékot, de az őrizetbe vételéről nincs információ.

 

