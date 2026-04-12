Tévesen több pénzt utaltak a nőnek, most börtönbe kerülhet
Esze ágába se volt visszautalni a kapott összeget.
Azzal vádolnak egy arkansasi nőt, hogy csaknem 20 ezer dollárt (nagyjából 6,5 millió forint) tartott magánál, miután munkaadója tévesen sokkal több pénzt utalt neki, mint akart.
Tévesen kiutalt pénz! Nem akarta visszaadni a nő
Lopás bűntettével vádolják az 50 éves Rene Nichole Coleman-t, miután tévedésből óránként 1650 dollárt fizettek neki egy 12 órás műszakért, a Memphistől északra fekvő Jonesboro-i Superior Senior Care-nél, amely egy otthoni gondozást nyújtó cég.
Ren 16,50 dollárt keresett átlagosan óránként, majd egy bérszámfejtési probléma megnövelt ezt az összeget a számláján. 2025. május 10-én tévedésből 19 388 dollár érkezett a számlájára, amit később a munkaadója észre is vett.
Miután követelte a pénz visszafizetését a cég, Rene visszautasította azt. A Superior Snior Care feljelentést tett a jonesboro-i rendőrségen, majd április 6-án David Boling Craighead megyei kerületi bíró hivatalosan is vádat emelt a nő ellen. A pénzzel kapcsolatos lopás ilyen összegben Arkansas államban C osztályú bűncselekménynek számít. A cég ezenfelül még pénzügyi nyilvántartásokkal és emailekkel is alátámasztotta az állítását.
Rene elvileg azt mondta, hogy a pénzt már elköltött férje kamionjának a javítására, de ezenkívül már információt nem adott a pénz hollétéről. Egy nyomozó felhívta a nőt, aki azt mondta bemegy és tisztázza a helyzetet, de ez a találkozó elvileg nem történt meg - számol be róla a New York Post.
A rendőrség elfogatóparancsot adott ki ellene lopás bűntette miatt, majd április 6-án letartóztatták. Ezután Rene beleegyezett, hogy ügyvéd nélkül beszél a rendőrökkel. Információk szerint beismerte a pénz elköltését, majd azt mondta, hogy megpróbálta visszafizetni az összeget volt munkaadójának. Május 18-án kerül a bíróság elé az ügy, kiszabták az óvadékot, de az őrizetbe vételéről nincs információ.
Top hírek
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre