Pincébe zárta és éveken át rabként tartotta sógornőjét egy könyörtelen nő
Az áldozat hosszú idő után sikeresen elmenekült, majd segítséget hívott.
Borzalmas cselekedetre határozta el magát egy nő. Egyelőre ismeretlen okok miatt a háza pincéjébe zárta a sógornőjét. Az áldozat kevés élelmet és vizet kapott, de gyengesége ellenére több év után sikerült elmenekülnie és segítséget hívnia.
Két évig tartotta bezárva a sógornőjét a kegyetlen nő
Egy michigani nőt azzal vádolnak a hatóságok, hogy évekig bezárva tartotta sógornőjét egy pincében. A 48 éves Tasha Beamont egyrendbeli jogellenes bebörtönzéssel és egyrendbeli elsőfokú kiszolgáltatott felnőtt elleni bántalmazással vádolják az üggyel kapcsolatban. Jelenleg nem tisztázott, hogy a gyanúsított tett-e beismerő vallomást, illetve megbízott-e ügyvédet a képviseletére.
A hatóságok szerint az állítólagos 58 éves áldozatnak sikerült elmenekülnie és betörnie egy közeli saginawi ház ablakát, hogy segítséget kérjen. A háztulajdonos március 15-én hívta a 911-et, és a rendőrség a helyszínre érkezett. A bírósági dokumentumok szerint az állítólagos áldozat a helyszínen azt mondta a rendőröknek, hogy sógornője akarata ellenére körülbelül két évig tartotta fogva egy másik ház alagsorában.
„Azt mondta a tiszteknek, hogy nem kapott túl gyakran enni, és hogy nem jutott vízhez” – mondta egy rendőr a bírósági dokumentumokban. A rendőrség állítólag egy matracot, egy vizelettel teli vödröt talált egy zárt ajtó mögött a házkutatás során. A hatóságok a nőt sebezhető felnőttként írták le, akit súlyos alultápláltság miatt kórházba szállítottak.
A nyomozók ezután kihallgatták Beamontot, a nő állítólagos gondozóját, és nem sokkal később vádat emeltek ellene. A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint Beamont a Saginaw megyei börtönbe szállították, ahol 100 000 dolláros (32 190 050 Ft) óvadék ellenében tartják fogva – írja a People.
