Pincébe zárta és éveken át rabként tartotta sógornőjét egy könyörtelen nő

Az áldozat hosszú idő után sikeresen elmenekült, majd segítséget hívott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.08. 21:30
Borzalmas cselekedetre határozta el magát egy nő. Egyelőre ismeretlen okok miatt a háza pincéjébe zárta a sógornőjét. Az áldozat kevés élelmet és vizet kapott, de gyengesége ellenére több év után sikerült elmenekülnie és segítséget hívnia.

A sógornő egy másik házba menekült, hogy segítséget kérjen – Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Egy michigani nőt azzal vádolnak a hatóságok, hogy évekig bezárva tartotta sógornőjét egy pincében. A 48 éves Tasha Beamont egyrendbeli jogellenes bebörtönzéssel és egyrendbeli elsőfokú kiszolgáltatott felnőtt elleni bántalmazással vádolják az üggyel kapcsolatban. Jelenleg nem tisztázott, hogy a gyanúsított tett-e beismerő vallomást, illetve megbízott-e ügyvédet a képviseletére.

A hatóságok szerint az állítólagos 58 éves áldozatnak sikerült elmenekülnie és betörnie egy közeli saginawi ház ablakát, hogy segítséget kérjen. A háztulajdonos március 15-én hívta a 911-et, és a rendőrség a helyszínre érkezett. A bírósági dokumentumok szerint az állítólagos áldozat a helyszínen azt mondta a rendőröknek, hogy sógornője akarata ellenére körülbelül két évig tartotta fogva egy másik ház alagsorában.

„Azt mondta a tiszteknek, hogy nem kapott túl gyakran enni, és hogy nem jutott vízhez” – mondta egy rendőr a bírósági dokumentumokban. A rendőrség állítólag egy matracot, egy vizelettel teli vödröt talált egy zárt ajtó mögött a házkutatás során. A hatóságok a nőt sebezhető felnőttként írták le, akit súlyos alultápláltság miatt kórházba szállítottak. 

A nyomozók ezután kihallgatták Beamontot, a nő állítólagos gondozóját, és nem sokkal később vádat emeltek ellene. A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint Beamont a Saginaw megyei börtönbe szállították, ahol 100 000 dolláros (32 190 050 Ft) óvadék ellenében tartják fogva – írja a People.

 

