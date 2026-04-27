Négy pápa napja: így zajlott a történelmi esemény 2014-ben, ezen a napon

2014. április 27-én a Vatikánban egyszerre két pápát avattak szentté, Szent XXIII. Jánost és Szent II. János Pált. Ez volt a kereszténység történetének első ilyen alkalma. Az eseményt még különlegesebbé tette, hogy a szertartáson két élő pápa is jelen volt: a misét celebráló Ferenc pápa és a nyugalmazott XVI. Benedek. Ezért is híresült el ez a nap a négy pápa napjaként. A helyszínen 800.000 hívő vett részt, a képernyők előtt pedig milliók nézték a szentté avatást, amin 93 ország képviseltette magát.

II. János Pált is szentté avatták 2014. április 27-én Fotó: AFP

235 éve ezen a napon született Morse is

Morse amerikai festő és feltaláló, az elektromágneses távíró megalkotója 1791. április 27-én látta meg a napvilágot Samuel Finley Breese Morse néven. Morse amerikai feltaláló 1832-ben álmodta meg a távíró elvét. Ezután következett a megvalósítás hosszú időszaka. Az első nyilvános sikert végül az 1837. szeptember 4-én a New York-i egyetemen tartott bemutató hozta meg. Morse akkor fél kilométerrel távolabb levő munkatársa adni kezdte a jeleket, majd az előadóteremben álló készülék ingája tüskéket rajzolt a papírszalagra. Az első távíróvonal Baltimore és Washington között épült, amelyen 1844-ben futott végig az első mondat.

Barbie megalkotója pedig ezen a napon hunyt el

Ruth Handler, a Mattel játékgyártó cég társalapítója, Barbie baba megalkotója, 2002-ben ezen a napon távozott az élők sorából, Los Angelesben 85 éves korában. A céget 1942-ben alapította akkori férje, Harold "Matt" Matson és üzleti partnere, Elliot Handler, Ruth későbbi férje. A saját kislánya után elnevezett babát, Barbie-t pedig 1959-ben mutatták be az Amerikai Játékvásáron, ahol óriási sikere volt.

Jelenleg is a Barbie az egyik legnépszerűbb baba a gyerekek körében. Fotó: Teknős Miklós / Mediaworks archívum

Három helyen lesz ma véradás Budapesten

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)

08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)

12:00-19:00 óra között pedig a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Nem mindenhol lesz kellemes, tavaszi idő

A koponyeg.hu szerint hétfőn változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, eső nem várható. Az északi irányú szél sokfelé megélénkül. Délután 11–18 fok valószínű.