Te tudod, mit jelent az S.O.S? Meglepő, de más sem!

Hivatalosan is az S.O.S lett a segélyhívás nemzetközi jele

1906. november 22-én a Nemzetközi Rádió-távírási Konvenció (International Radio Telegraphic Convention) arról döntött Berlinben, hogy az S.O.S kód lesz a segélykérés általános Morse-kódja. Azért ezt a jelet találták a legmegfelelőbbnek, mert ezt nagyon könnyű volt távíróval leadni. És hogy mit jelent ez a rövidítés? Nem tudni pontosan, de íme néhány lehetőség:

Save Our Ship - Mentsétek meg a hajónkat,

Save Our Souls - Mentsétek meg lelkeinket,

Send Our Savior - Küldjétek a megmentőnket.

A vészjelet először 1909-ben, az Azori-szigeteknél bajba jutott Slavonia hajó használta, és ennek köszönhetően a fedélzeten lévő összes utast kimenekítette a közelben elhaladó két utasszállító.

Máig nem tudni pontosan mit jelent az S.O.S. Fotó: mpohodzhay / Shutterstock

Ezen a napon lőtték le Kennedyt is

Röviddel Kennedy harmadik hivatali éve vége előtt történt a merénylet, 1963. november 22-én. Felesége, Jacqueline és az elnök a dallasi repülőtérre érkezett, ahol John Connally - Dallas kormányzója -, és felesége Nellie fogadták. Elindultak és a konvoj második autójába (két személyi testőr kíséretében) ültek be. Ahogy a Houston Streetről az Elm Streetre fordult a nyitott limuzin, hirtelen lövés dördült el a 82 méterre lévő tankönyvraktár 6. emeletéről, a következő pillanatban pedig még néhány lövés is eldördült a szemközti térről is. Lee Harvey Oswald – korábbi tengerészgyalogos és kommunista szimpatizáns – több lövéssel megölte az elnököt.

Ma van a magyar közoktatás napja

A Pedagógusok Szakszervezete 1991-ben kezdeményezte, hogy november 22-én tartsák a Magyar Közoktatás Napját. Céljuk a magyar közoktatás helyzetének, gondjainak bemutatása, valós társadalmi megítélésének elősegítése volt. Olyan akciónapot kívántak létrehozni, amin az aktuálisan zajló költségvetési vitákhoz kapcsolódva felhívják a döntéshozók és a közvélemény figyelmét a közoktatás stratégiai jelentőségére, fejlesztésének szükségességére.

A magyar irodalom egyik nagy alakja is ezen a napon született

1877. november 22-én született Ady Endre költő, újságíró. Születési nevén Ady András Endre a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője volt és egyben a magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakja. A műveltségről, irodalomról írt cikkei a fejlődést és a haladást sürgetik. Költészetének témái pedig az emberi lét minden jelentős területére kiterjednek. Hazafi és forradalmár, példamutató magyar és európai gondolkodó volt.