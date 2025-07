Rovarinvázió Pannonhalmán: híre ment a világban a brutális fertőzésnek

Korábban már foglalkoztunk a 400 ezer kötetet őrző Pannonhalmi Főapátság könyvtárát ellepő kenyérbogár invázióval. Már akkor megtudtuk, hogy a kár több százmilliós nagyságrendű és valószínűsíthető, hogy külföldiek hozták be az első kenyérbogarakat. Erre a fertőzés intenzitásából lehet következtetni: a kedvező, mégis bizonyos szempontból megváltozott viszonyok meghatványozzák a szaporulatot. A fő ok pedig mindenképpen a klímaváltozásból fakadó felmelegedés: már a könyvtárban sem tudnak olyan hűvöset tartani, amiben a kenyérbogarak ne szaporodnának hihetetlen sebességgel. A Ripost azóta megírta, hogy különleges űrtechnológiával kezdődött meg az elkerülhetetlen: a teljes állomány kipakolása, csomagolása és fertőtlenítése. Így június 1-től év végéig bezárt hazánk legrégebbi gyűjteménye. A rovarinvázió híre világszerte érdeklődést váltott ki: most például a CNN címlapon foglalkozik a Pannonhalmi Főapátságban pusztító rovarinvázióval.

A rovarinvázió a magyar kultúra egyik legfontosabb bástyáját fenyegeti / Fotó: Facebook

A rovarinvázió híre külföldön is visszhangot váltott ki

A Pannonhalmi Főapátság 1996-ban az UNESCO világörökségi listájára is felkerült. Így Pannonhalma védett műemlék, nem csoda, hogy a figyelem is megnőtt az intézmény iránt.

Magyarország legrégebbi könyvtára 100 ezer könyv megmentéséért küzd a bogárfertőzés miatt. Több évszázados könyveket vesznek le egy középkori apátság polcairól, hogy megmentsék azokat egy bogárfertőzéstől, amely évszázadok történelmét törölheti el. Az 1000 éves Pannonhalmi Főapátság egy nagy kiterjedésű bencés kolostor, amely Magyarország egyik legrégebbi oktatási központja és az UNESCO világörökség része

- írja a CNN. Ha kenyérbogár, akkor mit keres a könyvekben? A CNN cikke kiemeli, hogy a kenyérbogár leggyakrabban a szárított élelmiszerek, például a gabonafélék, a liszt és a fűszerek között képes szaporodni, de a könyvekben található zselatin- és keményítőalapú ragasztóanyagok is vonzzák őket. Az apátság 400.000 kötetének mintegy negyedét tartalmazó könyvtár egy részében találták meg őket.

A könyvek hat hetet fognak eltölteni a nitrogénnel megtelített zsákokban / Fotó: Facebook

A csapás hatalmas



A CNN cikkben Ásványi Ilona, a könyvtár első világi főigazgatója is megszólal. Bár a legértékesebb és legrégebbi műtárgyak sértetlenek maradtak, a gyűjtemény bármilyen mértékű károsodása hatalmas csapást jelent a kulturális örökségre nézve. Ráadásul a könyvtárban olyan kincseket őriznek, mint az első magyar nyelvemlékünk, a Tihanyi Apátság alapítólevele.

Szédítő belegondolni, hogy ezer évvel ezelőtt is volt itt könyvtár, és hogy mi vagyunk az első magyarországi könyvkatalógus őrzői

- mondja Ásványi Ilona.

Amikor látom, hogy egy könyvet megrágott egy bogár vagy más módon megfertőződött, úgy érzem, hogy akárhány példányban is adták ki és akármennyire is pótolható a könyv, a kultúra egy darabja elveszett

- teszi hozzá szomorúan Ásványi Ilona.