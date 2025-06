Rovarfertőzés Pannonhalmán: kiderült, honnan került ide a több százmilliós kárt okozó kenyérbogár

Pannonhalmán kenyérbogár-fertőzés miatt be kellett zárni a Pannonhalmi Főapátság Könyvtárát. A fenyegető rovarfertőzés miatt június 1. óta nem látogatható a könyvtár, mindenfajta forgalom elől lezárták. A kenyérbogár, ahogy a neve is mutatja, főleg élelmiszerekre veszélyes, ritkán okoz ilyen szintű kárt. Milyen okok vezettek el oda, hogy hazánk legfontosabb szellemi öröksége soha nem tapasztalt kihívással, kritikus kiterjedésű rovarfertőzéssel néz szembe?

A rovarfertőzés fő okozója: a kenyérbogár lárvája Forrás: Facebook



A pusztító rovarfertőzés bibliai csapással ér fel

A kialakult krízis azonnali beavatkozást és állományvédelmi munkálatokat, szakszerű beavatkozást igényelt. A könyvtárat ezért be kellett zárni a turisták, a látogatók és a kutatók elől is és előreláthatólag 7 hónapig, az állományvédelmi munkálatok befejezéséig biztosan zárva tart. Magyarországon a kenyérbogár teljesen hétköznapi bogárfaj, főleg az élelmiszerkészleteinket veszélyezteti. A lárvája kivételesen kártékony. Meleg, nedves helyekre telepszik be, például a kenyér belseje a legideálisabb keltőhely. Rendkívül szapora, egy év alatt akár négy generáció is felnő. A lárva járatokat fúr magának. Ezért kivételesen veszélyes a könyvekre. A lapok közötti járatok ugyanis végleg tönkreteszik a könyvet.

Pontosan nem tudjuk, mióta áll fenn a fertőzés, de a főapátság munkatársai hosszú ideig nem vették észre, mígnem a takarítók nagyobb, fekete szemekből álló porra lettek figyelmesek. Kiderült: a por valamilyen rovar petéjéből és ürülékéből származik. Így jutottak el a klasszicista teremkönyvtárból kiinduló rovarfertőzés gócpontjához. Forrásaink szerint kezdetben úgy gondolták, gyorsan orvosolják a problémát, de kiderült: a fertőzés olyan kiterjedt, hogy be kell zárni az egész könyvtárat. Tájékoztatták erről a közvéleményt is, ami azért is fontos, mert ez egy új kihívás, amivel lehetséges, hogy más könyvtáraknak is szembe kell nézniük.

A magyar kultúra egyik legfontosabb bástyájáról van szó Fotó: Facebook

Miért nem volt korábban ekkora vészhelyzet?

A klímaváltozással függ össze a kenyérbogár minden eddiginél nagyobb léptékű elszaporodása. A felmelegedés miatt a könyvtárban már nem tudják 20 fok alatt tartani a hőmérsékletet. Afölött a lárvának ugyanolyan ideális szaporodási lehetőség a könyv belseje, mint az élelmiszer. A szaporodás léptéke miatt arra gyanakodnak, hogy külföldről hozták be a kenyérbogarat a látogatók, feltehetően a számos turista közül valaki. A környezeti változás hatására a kenyérbogár szaporodása még inkább felgyorsul.