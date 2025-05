Kiderült, milyen lesz az idei nyarunk: hőhullámok és viharok is várnak ránk!

Az Európai Unió földmegfigyelési programja, a Copernicus szerint Európa és a világ nagy része átlag feletti hőmérsékletekkel indította az évet, ami még akkor is biztos jele a gyorsuló klímaváltozásnak, ha az április szeszélyessége májusban is kitart. Sőt még a nyár eleje sem hozza el az igazi trópusi hőséget. Abban majd júliustól lesz igazán részünk, de a lényeg, hogy a nyár – és minden, ami vele jár – idén sem fog elmaradni! Ugyanakkor felemás nyár lesz az idei.

Senkit ne tévesszen meg a szokásosnál szeszélyesebb tavasz: idén sem maradunk verőfényes napsütés és kánikula nélkül, még ha felemás nyár is lesz az idei / Fotó: K Zoltán / Pexels (illusztráció)



Felemás nyár elébe nézünk

A legfrissebb előrejelzések szerint hosszú lesz az idei nyár, ráadásul forró is! Mindezt komoly viharok fogják majd időnként megszakítani. A köpönyeg.hu hosszútávú előrejelzéséből is az kiolvasható, ami egyébként eddig az idei évet jellemezte, azaz a szélsőségek váltakozása. Az idei nyár minden eddiginél forróbbnak ígérkező napjait heves esőzések szakíthatják majd meg. Ám az ezekből az esőzésekből származó vízmennyiség a nagy kánikula miatt gyorsan elpárolog, így várhatóan még a tavalyinál is nagyobb gondot fog okozni idén a szárazság. Mindezt tovább erősíti a La Nina-jelenség, ami jellemzően száraz európai nyarakat szokott eredményezni.

Kétarcú június

Addig is azonban, amíg ránk szakad a kánikula, az évszakhoz képest igencsak hűvös időjárás még június első felében is bőven kitart: a nyár eleje hűvösebb és borongósabb lehet a vártnál. Június első heteiben 18 és 22 fok közötti maximumokra és gyakori esőzésekre kell készülni, mielőtt még a hónap közepén ránk rúgná az ajtót a forróság. Június második felében ugyanis a hőmérséklet már a 25 és 30 fok közötti tartományban fog mozogni.

Júliusi kánikula

A legforróbb nyári hónapban köszönt ránk az igazi kánikula – gyakran embert próbáló, tikkasztó hőséggel, rendkívül magas páratartalommal és ezekből fakadóan hamisítatlan nyári viharokkal.

A nyár ezen szakaszában az éjszakai alvás sem lesz egyszerű klímaberendezések nélkül!

Augusztusi enyhülés

Az utolsó nyári hónap némi enyhülést hoz majd a júliushoz képest, de az első hetekben még velünk maradnak a 27 és 33 fok közötti értékek. Ellenben az éjszakai órákra ekkor már felszabadulunk majd a hőség uralma alól. Ugyanakkor az augusztus a hirtelen érkező hőhullámoktól sem lesz mentes! A hónap vége már enyhébb és csapadékosabb lehet.