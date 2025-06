0,25 Celsius-fok választ el minket a világkatasztrófától – kiadták a végső figyelmeztetést

A tudósok ismét figyelmeztetnek: az Antarktisz hatalmas jégtakarója a teljes összeomlás szélén áll, és ha ez bekövetkezik, a Föld visszafordíthatatlan változásokon mehet keresztül. A kutatást vezető David Chandler szerint már egy mindössze 0,25 Celsius-fokos melegedés a mélytengeri víz hőmérsékletében elegendő lehet ahhoz, hogy elindítsa az összeomlást.

Kiadták a végső figyelmeztetést – Fotó: Shutterstock (illusztráció) / Shutterstock (illusztráció)

A nyugat-antarktiszi jégtakaró különösen sérülékeny, mivel jelentős része közvetlenül a tengerfenéken nyugszik. Chandler úgy fogalmazott:

Már a jelenlegi éghajlati viszonyok mellett is elindulhat ez a folyamat, amely talán ezer évig tartana, de ha a globális felmelegedés folytatódik, sokkal gyorsabb lehet a lefolyása.

A következmények beláthatatlanok: a tengerszint akár négy métert is emelkedhet, elárasztva part menti városokat, milliókat kényszerítve otthonaik elhagyására. A kis szigetországok számára ez a pusztulást jelentheti – teljes földterületek merülhetnek víz alá – írja a Ladbible.

A kutatásban brit és német kutatók is részt vettek, akik modellezéssel rekonstruálták az elmúlt 800 000 év klímaváltozásait. Chandler elmagyarázta, hogy ez alatt az idő alatt az Antarktisz jégtakarója két stabil állapot között ingadozott: az egyik a mai, amikor a nyugati jégtakaró még jelen van, a másik pedig az összeomlott állapot. Amennyiben eljutunk ez utóbbihoz, visszafordítani csak évezredeken át tartó lehűléssel lehetne – vagyis a változás gyakorlatilag visszafordíthatatlan.

Chandler külön kiemelte, hogy a nyugat-antarktiszi jég vastagsága helyenként meghaladja az 5 kilométert, így akár egy kisebb részének olvadása is katasztrofális tengerszint-emelkedéssel járna. A jégtakaró ráadásul nemcsak a tengerek szintjét befolyásolja, hanem magát a Föld klímáját is. Az emberiség most egy olyan ponthoz érkezett, ahol minden tizedfok számít. Ha a mélyóceán vízhőmérséklete tovább emelkedik, az Antarktisz elvesztése nem jövőbeli lehetőség, hanem bekövetkező valóság.