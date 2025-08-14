Elképesztő, hogyan barlangásztunk egy évszázaddal ezelőtt - Galéria

A sós levegő és az ásványkincsek élő aurája fogad minket, amikor belépünk ezekbe az üregekbe. Ma van a barlangászok világnapja, 1952-ben ekkor ezen a napon hunyt el egy balesetben Marcell Loubens barlangász. A Pierre-Saint-Martin-barlangban, barlangkutatás közben egy mély üregbe esve halt meg. A barlangok Magyarországon is látogatható, olykor lakott területek, amelyek igazán különleges látványt nyújtanak. Ez pedig a galériánkból is jól látszik.

1930. Ilyen a kilátás a Jankovich-barlangól, ami Bajóton, a Gerecse-hegységben található. Fotó: Fortepan / A R

A barlangok Magyarországon ma is védett területek

Magyarországon a barlangok 1961 óta védett területeknek számítanak. Más szóval megismerésüktől kezdve, külön védetté nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül is védett természeti értéknek minősülnek; ezzel együtt a törvény mondja ki azok kizárólagos állami tulajdonjogát is.

A legfrissebb felmérés szerint Magyarországon összesen 4236 barlangot tartanak számon a barlangnyilvántartásban. Ezeknek összhosszúsága meghaladja a 300 kilométert. A magyar barlangok közül 2620-nak a hossza a 10 métert sem éri el, 229 barlang 100 méternél hosszabb, és összesen 35 olyanról tudunk, amelynek hosszúsága meghaladja az 1 kilométert.

Magyarország tájaira tehát nem annyira jellemzőek a különlegesen hosszú vagy mélyre nyúló barlangok, mint mondjuk Mexikó, Malajza, vagy szomszédaink közül Szlovákia, Románia esetében. Ugyanakkor Budapesten és környékén is, valamint az ország egyéb területein is egyedülálló látványnak bizonyulnak. Budapest alatt összesen 174 ismert barlang húzódik, amelyek összesített hossza meghaladja az 58 kilométert. Ezért is szokás Budapestet a barlangok fővárosának nevezni.

A barlangászok munkája szintén külön történelmi bejegyzést érdemelne. A tüdőkárosodás, a zajártalom és az elszigeteltség veszélyei mellett egy semmihez sem hasonlítható élmény lehet egyre mélyebbre hatolni és ásványkincseket felfedezni. Ha pedig ezeket a régi képeket nézzük, az is felsejlik, hogy ezek a barlangok nem csupán ezt az évszázadot, de évmilliókat is átvészeltek.

Az alábbi galéria bemutatja, hogyan is néztek ki a magyarországi barlangok régen!