Orbán Balázs: Beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel

Az ellenzéki »szakértőnek« persze fel sem tűnik, hogy Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot, és dokumentáltan külföldről finanszírozták, sőt ma is finanszírozzák az ellenzéki médiát és politikai kampányaikat. Szégyen és gyalázat!