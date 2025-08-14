RETRO RÁDIÓ

Orbán Balázs: Beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel

Erre hívta fel a figyelmet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.14. 15:25
Módosítva: 2025.08.14. 16:36
„Beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel” – jelentette ki a Facebook-oldalán Orbán Balázs.

Az ellenzéki »szakértőnek« persze fel sem tűnik, hogy Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot, és dokumentáltan külföldről finanszírozták, sőt ma is finanszírozzák az ellenzéki médiát és politikai kampányaikat. Szégyen és gyalázat!

– zárta a bejegyzését Orbán Balázs.

 


 

 

