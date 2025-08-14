Orbán Balázs: Beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel

Erre hívta fel a figyelmet.
„Beavatkozni nem közleményekkel szokás, hanem pénzzel” – jelentette ki a Facebook-oldalán Orbán Balázs.
Az ellenzéki »szakértőnek« persze fel sem tűnik, hogy Brüsszel a magyar ellenzéki pártokkal összejátszva pénzzel zsarolja az országot, és dokumentáltan külföldről finanszírozták, sőt ma is finanszírozzák az ellenzéki médiát és politikai kampányaikat. Szégyen és gyalázat!
– zárta a bejegyzését Orbán Balázs.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.