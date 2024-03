Rejtélyes fényeket láttak egy Gellért-hegyi villában – Kísértet lakja az ingatlant?

Még most is borsódzik F. Zsófia háta, ha visszagondol arra, amit március 13-án, szerdán este látott a társaival. A pesti nő a Gellért-hegyről akarta megcsodálni a főváros éjszakai fényeit, ám a pompázatos látképről hirtelen egy villa rejtélyes fényei vonták el a figyelmét.

Rejtélyes fényeket láttak Zsófiék a Gellért-hegyen / Fotó: Jászai Csaba

„Elég szokatlan volt”

Zsófia épp a Filozófusok kertjében volt a barátaival, amikor este fél 11-kor megpillantották a különös fényeket.

Nagyon sokáig, közelről lehetett látni. Tévedésről szó sem lehet, mert többen is láttuk, furcsa volt, nagyon meglepődtünk. Ha a ház előtt elsétáltunk, akkor nem láttunk semmit, viszont ha a Filozófusok kertjébe mentünk át, akkor újra villóztak a fények

– számolt be a Metropolnak Zsófia.

A nő a barátaival rögtön találgatni kezdett, vajon mit is látnak. A rejtélyes fényekről felvételt is készített, és azt mindjárt meg is osztotta a közösségi oldalán. A videót megmutatta a Metropolnak is. A felvételen az látszik, mintha valaki fel-le kapcsolgatná a legfelső, tetőtéri szoba lámpáját.

„Elég szokatlan volt, mert csak egy embert láttunk a házban a földszinten mozogni, de fent, a sötét szobában nem láttunk senkit” – magyarázta Zsófia.

„Így próbál segítséget kérni?”

Sem neki, sem a barátainak fogalmuk sincs, mi okozhatta a különös fényeket, viszont a közösségi oldalon megindult a találgatás: volt, aki arra tippelt, hogy valaki bajba kerülhetett a házban és S. O. S.-jelzéssel kért segítséget, más meg egyenesen kísértetet, ufót emlegetett.

Hívj rendőrt! Lehet, hogy valaki bajban van! Szerintem ez morzejelzés, segítséget akar valaki kérni

– vélekedett az egyik hozzászóló a videó láttán.

„Mi van, ha valaki be van zárva oda, és így próbál segítséget kérni?” – írta egy másik.

A pesti nő és a barátai fél órán át látták a villózó fényt a házban, de szerintük nem segítségkérés lehetett.

Az S. O. S.-jelzés három rövid, három hosszú és újabb három rövid jelzésből áll, ez nem ilyen volt. Mi arra gyanakszunk, hogy valami zárlat lehetett, de az sem kizárt, hogy paranormális jelenségről van szó...

– találgatott Zsófia. Szerinted mi lehetett a különös fényjelenség?

Mutatjuk a rejtélyes felvételt!