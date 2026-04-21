Összefogtak Sulyok Tamás köztársasági elnökért!

Aláírásokat gyűjtenek, hogy hivatalban maradjon.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.21. 09:26
Módosítva: 2026.04.21. 09:43
köztársasági elnök sulyok tamás aláírásgyűjtés

Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, Magyar Péter egyértelművé tette a lehető leggyorsabban és a lehető legteljesebb mértékben át akarja venni az államapparátus irányítását. Elsők között felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt a távozásra. 

Sulyok Tamás köztársasági elnök / Fotó: Facebook

Ha a köztársasági elnök úr eleget tesz a felszólításra és távozik, a TISZA nem csupán mandátumokat nyer: ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait. Csakhogy Magyarország államfője nem pecsételőgép, amelyet a hatalomátvétel ceremóniájára felhasználnak, majd félredobnak. Magyarok milliói, akik kiálltak az élet, a család, a hit és a nemzeti folytonosság mellett, azt látnák, hogy az elért eredmények azonnali veszélybe kerülnek. A választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást arra, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje.

Mindeközben a TISZA Párt titokzatosnak és meghatározatlannak mutatkozik. Egy ilyen formáció nem feltétlenül osztozik tartós jövőképen, de egy cél körül mégis egyesülhet: eltávolítani minden megmaradt akadályt, amely a teljes ellenőrzés útjában áll. Ami ellenzékben homályos maradt, hatalmon radikálissá válhat, különösen a kétharmados többség támogatásával, köztársasági elnöki vétó nélkül.

De egy közakarat még megváltoztathatja az események menetét. Ugyanis aláírás gyűjtésbe kezdtek a magyarok, hogy kifejezzék akaratukat: nem szeretnék Sulyok Tamás távozását a pozíciójából. 

Tiszteletet a hivatalnak: Tartson ki, Elnök Úr! Néven meghirdetett aláírásgyűjtés végcélja 20 ezer támogatás összegyűjtése, amiből immár 14,998 meg is érkezett.

