Különleges találkozóról számolt be Orbán Viktor
Nem akárkivel futott össze a kormányfő.
Különleges találkozóról osztott meg videót a közöségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő a mai Egymillió kézfogás kampány keretében látogatott el Salgótarjánba, ahol Kis Grófoval beszélgetett.
Az énekes ekkor elmondta, azért érkezett, hogy Orbán Viktor támogassa, míg a kormányfő kiemelte, a roma közösség tizenegynéhány éve megállapodásban van a kormánnyal.
Munka, gyerekek nevelése, kormányzati támogatás. És azóta nekünk van egy ilyen nyílt összeesküvésünk Grófoval, és választások előtt ezt meg szoktuk erősíteni
- mondta el a miniszterelnök, mielőtt kezet rázott volna az előadóval.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre