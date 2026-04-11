Különleges találkozóról számolt be Orbán Viktor

Különleges találkozóról osztott meg videót a közöségi oldalán Orbán Viktor. A kormányfő a mai Egymillió kézfogás kampány keretében látogatott el Salgótarjánba, ahol Kis Grófoval beszélgetett.

Salgótarjánban találkozott Kis Grófo és Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Az énekes ekkor elmondta, azért érkezett, hogy Orbán Viktor támogassa, míg a kormányfő kiemelte, a roma közösség tizenegynéhány éve megállapodásban van a kormánnyal.

Munka, gyerekek nevelése, kormányzati támogatás. És azóta nekünk van egy ilyen nyílt összeesküvésünk Grófoval, és választások előtt ezt meg szoktuk erősíteni

- mondta el a miniszterelnök, mielőtt kezet rázott volna az előadóval.

