Orbán Viktor: Mi mindig Magyarország érdekeit képviseljük
A kormányfő kiemelte a Fidesz a biztos választás.
"Ami ebben az országban történt, ami eközben a választási kampány közben zajlik, az a külföldi beavatkozás egyik legsúlyosabb esete, amit valaha láttam vagy akár olvastam" - mondta JD Vance tegnap. Az Orbán Viktorral tartott nagygyűlésen az Egyesült Államok alelnöke kihangsúlyozta, hogy a magyaroknak fel kell tenni a kérdést, hogy ki áll mellettük.
Orbán Viktor: Mi mindig Magyarország érdekeit képviseljük. Brüsszelben, Washingtonban és Moszkvában is. Ezért is a Fidesz a biztos választás!
