Rendkívüli interjút adott Orbán Viktor

Sűrű napja volt kedden a magyar miniszterelnöknek. Miután fogadta JD Vance amerikai alelnököt, Orbán Viktor egy sajtótájékoztatón vett részt, majd később ismét színpadra állt, a Magyar-Amerikai Barátság Napja címen meghirdetett nagygyűlésen.

Mindezek után a kormányfő az Ultrahang podcastben adott interjút Király Tamásnak, az elmúlt napok eseményeivel kapcsolatban.